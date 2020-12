11. december 2020 ELA Politika Kauza horúceho čaju páli: Po vyhadzove námestníčky pre ošetrovateľstvo sa skloňuje DEMISIA

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) vyzvala na sociálnej sieti predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby okamžite odstúpil z funkcie.

Námestníčka pre ošetrovateľstvo v Univerzitnej nemocnici – Nemocnici svätého Michala v Bratislave Mária Idešicová po kauze, týkajúcej sa konfliktu predsedu NR SR, končí vo svojej funkcii. Ide o tzv. „čajovú kauzu“, keď si nočné návštevy predsedu parlamentu v nemocnici „pomýlili“ zdravotné sestry s hotelovým personálom a prišli k ostrej výmene názorov.

Idešicová tvrdí, že problémy s jej prácou sa objavili až po hospitalizácii šéfa parlamentu. Idešicová odpracovala v nemocnici 35 rokov, ako námestníčka pôsobila od roku 2002. Rezort vnútra, pod ktorý nemocnica spadá, reagoval, že personálne zmeny sú bežnou súčasťou procesov v súkromnej aj štátnej sfére.

Vyhadzov po 35 rokoch

Podľa názoru prepustenej námestníčky si za objektívne a spravodlivé konanie vyslúžila vyslovenie nedôvery generálnym riaditeľom nemocnice Branislavom Delejom, na základe čoho sa rozhodla ukončiť pracovný pomer.

„Osobne nemám záujem pracovať v prostredí, v ktorom nemôžem svoju činnosť vykonávať v zmysle zákona, podľa najlepšieho vedomia a svedomia, ale iba na základe pokynov konkrétnych osôb, ktoré v niektorých prípadoch boli navyše v rozpore so zákonom a podľa mňa nesledovali záujem pacientov,“ napísala v stanovisku pre médiá.

Ozrejmila, že problémy s výkonom jej práce sa objavili až po pobyte šéfa parlamentu v nemocnici. Ako námestníčka sa postavila na stranu sestier, ktoré poskytovali Kollárovi počas celého pobytu v nemocnici kvalitnú starostlivosť.

„Z môjho profesionálneho hľadiska neporušili žiadnu povinnosť, svoju prácu vykonávajú empaticky a na profesionálnej odbornej úrovni, kde doposiaľ neboli na ich prácu podané žiadne sťažnosti, ale práve naopak z viacerých strán dostávali samé pochvaly,“ skonštatovala.

Kollár to odmieta

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) odmieta medializované informácie o tom, že odchody zamestnankýň Nemocnice sv. Michala v Bratislave súvisia s jeho hospitalizáciou. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.

„Žiadna sestrička, ktorá sa o mňa starala, ktorá ma ošetrovala počas mojej hospitalizácie nebola prepustená a nebolo jej v žiadnom prípade siahnuté na prémie a odmeny,“ vyhlásil Kollár. O riadnom vyplatení prémií bol podľa svojich slov uistený pri odchode aj vedením nemocnice.

K odchodu námestníčky Márie Idešicovej uviedol, že podľa jeho informácií k nej riaditeľ stratil dôveru. Keďže nedostala adekvátne náhradné miesto, rozhodla sa podať výpoveď.

Kollár tvrdí, že s ňou neprišiel do kontaktu. Vzhľadom na pracovné výsledky námestníčky ho jej odchod mrzí.

„Pevne verím, že za tým nie sú snahy riaditeľa urobiť si v rámci tohto svoje vlastné personálne zmeny na úkor mojej osoby,“ povedal Kollár. V prípade, že áno, poprosil riaditeľa, aby prehodnotil svoje rozhodnutie.

Výzva na demisiu

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) vyzvala na sociálnej sieti predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby okamžite odstúpil z funkcie. Urobila tak v súvislosti s informáciami o odchodoch zamestnankýň z Nemocnice sv. Michala v Bratislave po jeho hospitalizácii.

„Keby som bola na mieste papaláša Borisa Kollára, ktorý nechal vyhodiť zamestnankyne nemocnice, ktoré sa ‚nedostatočne úctivo‘ správali k jeho dámskym nočným návštevám a pozriem si príbeh matky, ktorú 73 dní nepustili k maličkej dcére, podala by som okamžite demisiu,“ skonštatovala s tým, že to by mal Kollár okamžite urobiť.

Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) neverí historke, že výpoveď námestníčky bratislavskej Nemocnice sv. Michala je výsledkom manažérskych procesov nového vedenia, a to zhodou okolností v čase, keď vysoko postavený politik nie je spokojný so starostlivosťou v nemocnici. Uviedla to na sociálnej sieti.

„Ak sa ukáže, že námestníčka pre ošetrovateľstvo Nemocnice svätého Michala dostala výpoveď za to, že sa zastala svojich kolegýň sestier, je to neakceptovateľné,“ zhodnotila.

