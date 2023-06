Zdroj: Facebook.com/Televízia Markíza Kedy budú nové časti MAMY NA PRENÁJOM? Divákov zaujíma aj to, či ide o ďalší nekonečný seriál Tohtoročná seriálová novinka z markizáckej dielne zabodovala. Mama na prenájom si našla množstvo divákov, ktorí po prvej sérii majú množstvo otázok. 12. jún 2023 TOS Lifestyle

12. jún 2023 TOS Lifestyle Kedy budú nové časti MAMY NA PRENÁJOM? Divákov zaujíma aj to, či ide o ďalší nekonečný seriál Tohtoročná seriálová novinka z markizáckej dielne zabodovala. Mama na prenájom si našla množstvo divákov, ktorí po prvej sérii majú množstvo otázok.

Prvá séria seriálu Mama na prenájom skončila dojímavou časťou. V kontraste so svadbou Eda a Beáty sa diváci dozvedeli o Zuzaninej zákernej chorobe, s ktorou neplánuje bojovať a o ktorej jej blízki ešte netušia.

Navyše, na scénu konečne nastúpila Lucia, Martinova manželka, ktorá od neho a ich dcérky pred rokmi utiekla. Po tom, čo sa dozvedela, že jej Naďa ukradla identitu, odmieta sa rozviesť…

Tvorcovia seriálu takýmto zavŕšením série nechali všetky dejové linky otvorené a zároveň tak divákov nechali v očakávaní.

Kedy začne 2. séria?

Fanúšikov seriálu zaujíma predovšetkým to, kedy odštartuje druhá séria. „Markíza by podľa prvých informácií mohla s návratom Mamy na prenájom na obrazovky predbežne počítať od pondelka 4. septembra o 17:55,“ informoval špecializovaný web Mediaboom.sk s tým, že aj druhá séria bude vysielaná denne od pondelka do piatku.

Nekonečný seriál?

Niektoré seriály držia televízie pri živote extrémne dlho. Zdá sa, že ich naťahujú až dovtedy, kým ich popularita, resp. sledovanosť nezačne rapídne opadať. Bude to aj prípad Mamy na prenájom?

Tento seriál vychádza z tureckej telenovely, pričom originálna predloha mala 28 dvojhodinových častí. Podľa výpočtov Mediaboom.sk by to znamenalo 90 častí v dĺžke Mamy na prenájom, ktorej len prvá séria mala už 109 častí.

„Markíza sa pri Oteckoch aj aktuálnej Mame na prenájom inšpiruje originálom len na začiatku. Na denných seriáloch pracuje skupina slovenských scenáristov, ktorá postupne preberá dejové opraty a píše linky podľa potreby slovenského vysielania,“ vysvetľuje tento špecializovaný portál.

Aké sú však úmysly s Mamou na prenájom, vie pochopiteľne len samotná televízia.

Čo bude s Beátou?

Jednu z obľúbených postáv v seriáli stvárňuje Kamila Heribanová, manželka nedávno zosnulého Daniela Heribana. Všetky doteraz odvysielané časti boli natočené ešte pred touto smutnou udalosťou a taktiež ešte predtým sa začalo aj natáčanie druhej série.

Podľa informácií Mediaboom.sk sa Kamila po nečakanej smrti manžela z natáčania druhej série stiahla a jej postava by sa tak mala na nejaký čas z deja vytratiť.

Zdroj: Dnes24.sk