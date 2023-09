Zdroj: Pexels.com , Unsplash.com Na Slovensku sa šíri nová DROGA: Je legálna a v automate si ju vedia kúpiť aj DETI V slovenských nákupných centrách sa objavili automaty, v ktorých je možné kúpiť drogu, ktorej účinky sa podobajú na marihuanu. 6. september 2023 Zo Slovenska

Vo viacerých veľkých nákupných centrách a obchodných domoch na Slovensku pribudli špeciálne predajné automaty. K dispozícii sú v nich produkty s obsahom legálneho CBD. To však nie je všetko, čo ponúkajú.

„Nájdete v nich však aj sušinu, pripravené jointy či dokonca vape perá s obsahom látky, ktorá sa označuje ako HHC-P,“ informujú tvnoviny.sk. Ako prvý na situáciu upozornil portál Denník N.

Šedá zóna

Podľa adiktológa zo Sanatória AT Rastislava Žemličku sa dá povedať, že ide o laboratórnu novinku. „Ide o novú látku, tzv. polosyntetický kanabinoid. Je v šedej zóne, teda sa nejedná o látku, ktorá je na zozname zakázaných psychoaktívnych látok, ktoré sú nelegálne. Jedná sa o rizikovú látku, ktorá svojou štruktúrou pripomína látku THC. Čo sa týka účinkov, sú psychoaktívne. Pôsobia na centrálny nervový systém. Pôsobia upokojujúco, ponúkajú slasti a menia náladu,“ vysvetľuje.

HHC-P je aktuálne na Slovensku legálne, no podľa portálu vyvoláva podobné pocity, ako nelegálna marihuana.

„Látka HHC-P je špeciálny konopný destilát. Na rozdiel od CBD, ktorá sa tiež nachádza v produktoch v tomto type automatov, sa v konope nevyskytuje a je potrebné ju chemicky vyrobiť,“ vysvetľuje Denník N.

Rýchlo a anonymne

Automat sa nachádza napríklad priamo pri vchode v jednom z bratislavských obchodných centier. Tvnoviny.sk informovali, že automat síce mal skener občianskeho preukazu, no pri nákupe jeho použitie nevyžadoval. V automate boli sušené šišky, elektronické cigarety a aj náplne do vapeovacích zariadení s obsahom HHC-P. Jeden a pol gramu sušiny, ktorej balenie sľubovalo 30 percent látky HHC-P, stál 15 eur.

Obal neobsahoval žiadny návod, no kupujúci na ňom nájde upozornenie: „Zberateľský predmet – produkt nie je určený na spaľovanie alebo konzumáciu! Za akékoľvek ďalšie nakladanie s produktom po jeho otvorení nenesieme žiadnu zodpovednosť. Skladujte mimo dosahu detí a mladistvých.“

Dlhodobé dopady na organizmus ešte nepoznáme

Povedomie o HHC-P sa už šíri aj medzi Slovákmi. Na internete si už začali vymieňať skúsenosti s užívaním novej drogy. Niektoré zahraničné štáty už dokonca látku zakázali.

„Dá sa povedať, že najrizikovejšia skupina ľudí sú práve tínedžeri. Kúpiť to vedia anonymne, nepodlieha to kontrole a spúšťa to sériu rizikového správania sa. Je to podobné účinkom marihuany, ale rýchlejšie pôsobí na organizmus, je tam väčšia účinnosť,“ dodal pre portál Žemlička s tým, reálne dopady na organizmus sa stále ešte len zisťujú.

Bude nelegálny?

HHC-P či HHC sa pravdepodobne zariadia do zoznamu omamných látok a psychotropných látok. Počas augusta to uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR. Na zastavenie predaja produktov obsahujúcich dané látky vyzvalo KDH, pričom automaty kritizovali aj Demokrati.

