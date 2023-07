Zdroj: TASR/Pavol Zachar , TASR/DPA Kedy príde ochladenie? Teploty budú stúpať, prelom týždňov bude pekelne HORÚCI Na Slovensko dorazila vlna horúčav. V plnej sile udrie na prelome týždňov. Na čo sa musíme pripraviť? 9. júl 2023 Zo Slovenska

Prvý tropický deň z druhej vlny horúčav, teda deň s teplotou až nad hranicu +30 °C, sme zaznamenali v sobotu (8. júla). Podľa odborníkov sa však musíme pripraviť ešte na výraznejšie oteplenie.

Bude čoraz teplejšie

„Ešte teplejšie bude na našom území v nedeľu. Na strednom a východnom Slovensku by sa maximálne teploty mali pohybovať od +27 do +30 °C a lokálne sa môžu dostať až nad +30 °C,“ informuje iMeteo.sk.

Na poriadne vysokú teplotu sa musia pripraviť hlavne obyvatelia západného Slovenska. „Tu sa tropické teploty nad +30 °C očakávajú na takmer celom západe a teploty budú stúpať až k +34 °C,“ dodáva portál.

Úvod týždňa v znamení horúčav

Zdá sa však, že najteplejšie by malo byť v pondelok (10. júla), kedy na väčšine územia vystúpia teploty na +27 až +33 °C, no na západnom Slovensku sa budú teploty pohybovať od +32 až do +37 °C.

„Teplejšie počasie na začiatku týždňa spôsobí fakt, že tlaková výš sa už odsunie z nášho územia a po jej zadnej strane začne do našej oblasti od juhozápadu až z Afriky prúdiť mimoriadne teplý vzduch,“ píše iMeteo.sk.

V pondelok sa do našej oblasti začne blížiť front a popoludní by sa malo od severozápadu zatiahnuť: „Nateraz nie je jasné, či prídu aj búrky, to bude závisieť od presného načasovania studeného frontu, no treba s nimi počítať najneskôr v utorok.“

