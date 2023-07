Zdroj: Unsplash.com Slováci, pozor! V Rakúsku budú platiť TVRDÉ pravidlá: Ľahko prídete NAVŽDY o auto! Predstavte si, že výrazne prekročíte rýchlosť, prichytia vás muži zákona, ktorí vám vezmú auto a už nikdy nevrátia. Nová zbraň na cestných pirátov bude v Rakúsku realitou! 7. júl 2023 TOS Zo zahraničia

7. júl 2023 TOS Zo zahraničia Slováci, pozor! V Rakúsku budú platiť TVRDÉ pravidlá: Ľahko prídete NAVŽDY o auto! Predstavte si, že výrazne prekročíte rýchlosť, prichytia vás muži zákona, ktorí vám vezmú auto a už nikdy nevrátia. Nová zbraň na cestných pirátov bude v Rakúsku realitou!

Maximálna rýchlosť 50 km/h v obci, 100 km/h mimo obce a 130 km/h po diaľnici. Takéto sú v skratke povolené rýchlosti v susednom Rakúsku. A je dobré si ich zapamätať.

Od 1. marca 2024 u susedov vstúpia do platnosti nové pravidlá, v rámci ktorých vám budú môcť zabaviť auto. A to aj natrvalo! Platiť to bude aj pre vodičov zo zahraničia, pre nemecký denník Bild to potvrdil hovorca ministerstva pre ochranu klímy, ktoré je zodpovedné aj za dopravnú politiku.

Ak polícia prichytí vodiča, ktorý prekročil rýchlosť o viac ako 60 km/h v obci alebo o viac ako 70 km/h mimo obce, polícia mu zabaví auto aj vodičák.

Avšak len dočasne. Do dvoch týždňov okresný úrad rozhodne, čo ďalej. Ak však nemáte na svojom konte opakované priestupky, o vozidlo sa obávať nemusíte.

Ak ale vodič prekročí rýchlosť o 80 km/h v obci alebo o 90 km/h mimo obce, s autom sa môže okamžite rozlúčiť.

Ako informoval denník Bild, úrady takto zabavené auto neskôr predajú, pričom 70% z ceny pôjde do Fondu bezpečnosti cestnej premávky a zvyšok obci, v ktorej bol cestný pirát prichytený.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk