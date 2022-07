Zdroj: archív TASR Klaus: Ak by sme pri rozdelení Československa boli v EÚ, tak by sme po sebe STRIEĽALI Český exprezident Václav Klaus a bývalý slovenský premiér Vladimír Mečiar sa vo štvrtok večer po 30 rokoch stretli v brnenskej vile Tugendhat, kde svojho času rokovali o rozdelení Československa. 1. júl 2022 Správy Politika

1. júl 2022 Správy Politika Klaus: Ak by sme pri rozdelení Československa boli v EÚ, tak by sme po sebe STRIEĽALI Český exprezident Václav Klaus a bývalý slovenský premiér Vladimír Mečiar sa vo štvrtok večer po 30 rokoch stretli v brnenskej vile Tugendhat, kde svojho času rokovali o rozdelení Československa.

Zdroj: archív TASR

Obaja tvrdili, že keď v roku 1992 zasadli za rokovací stôl, o rozdelení federácie už bolo rozhodnuté, napísal server Novinky.cz.

Nechceli sme strieľať

„Mohlo to dopadnúť strašne zle, keď vidíme, čo sa deje na Ukrajine a čo sa dialo v bývalej Juhoslávii. Keď sme sa v roku 1992 stretli v Brne, Československo už bolo rozdelené. Nám išlo o to, aby sme po sebe nestrieľali,“ povedal Klaus.

„Zásada bola, aby sme nedopustili konflikt medzi našimi národmi,“ dodal Mečiar.

Podľa slovenského expremiéra sa vtedajší prezident Václav Havel snažil o nastolenie prezidentského systému, to mu však neprešlo, citujú Novinky.cz.

Klaus upozornil, že česko-slovenský problém existoval prakticky od vzniku Československa. „Akokoľvek mám Slovensko rád a moja manželka je zo Slovenska, na svoj úžas som hneď po roku 1989 zistil, že sa tento problém otvoril. Pochopil som, že tento štát bol neudržateľný. Tu v Brne sa nerozhodlo o rozdelení štátu, ale o forme a celý svet nám závidí, ako kamarátsky sme sa rozišli,“ zdôraznil Klaus.

Najlepší politik

Podľa Mečiara existovali ľudia, ktorí chceli bojovať, s Klausom však riešili, aby sa to nestalo. „Nenechali sme si do toho hovoriť,“ zdôraznil. Podľa Klausa bolo šťastím, že do rozdelenia federácie vtedy nikto vo svete nehovoril, pretože ostatné mocnosti v tej dobe riešili vlastné problémy.

„Ak by sme boli vtedy v Európskej únii, tak by sme po sebe strieľali určite,“ dodal Klaus, ktorý podľa servera Novinky.cz spolu s Mečiarom počas diskusie prechádzali voči novinárom do konfrontačného tó­nu.

Mečiar označil Klausa za najlepšieho českého politika. Zhodne tiež bránili fakt, že sa o rozdelení Československa nekonalo referendum. Podľa Mečiara sa takéto referendum ani konať nemohlo, píšu Novinky.cz.

Zdroj: TASR