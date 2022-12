Zdroj: ZSE

Klimatizácia vôbec nemusí byť žrút energie. Poradíme vám, ako ju používať skutočne efektívne.

Zvažujete klimatizáciu do bytu? Nebojte sa zvýšeného nárastu spotreby energie. Klimatizácia sa dá používať naozaj efektívne. My vám poradíme, ako na to.