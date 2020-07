31. júl 2020 Krimi Zo Slovenska Kočnerov obhajca navrhuje jeho OSLOBODENIE spod obžaloby: Reťaz dôkazov sa pretrháva

Vo svojej záverečnej reči na Špecializovanom trestnom súde sa Para sústredil najmä na Zoltána Andruskóa.

Reťaz dôkazov, ktorú popisuje obžaloba v prípade kauzy vraždy novinára Jána Kuciaka, sa podľa obhajcu Mariana Kočnera Mareka Paru pretrháva. Obhajca navrhol oslobodiť Kočnera spod obžaloby.

Úloha Andruskóa

Vo svojej záverečnej reči na Špecializovanom trestnom súde sa Para sústredil najmä na Zoltána Andruskóa. V prípade vraždy novinára mu pripisuje inú úlohu ako sprostredkovateľa. Zároveň tvrdí, že dostával nezákonné výhody. Dokazovať to má Andruskóove tvrdenie o sľube prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Vladimíra Turana o osemročnom väzení. Turan to odmietol, čo Para považuje za prejav nedôvery prokurátora voči korunnému svedkovi. „Klamstvá Andruskóa milosrdne nazýva prokurátor omylmi,“ doplnil obhajca.

Para upozorňoval na údajné rozpory medzi tvrdeniami Andruskóa a neprávoplatne odsúdeného strelca Miroslava Marčeka. Ilustroval to na fotkách zo sledovania novinárov, ktoré podľa obžalobnej verzie Miroslav Marček poznal. Para to odmieta a tvrdí, že s fotkami nebola urobená riadna rekognícia, kde by sa mu ukázali aj iné fotky.

Prekáža mu aj to, že Andruskó bol vylúčený na samostatné konanie, čím sa mu znemožnil prístup do spisu a možnosť poukazovať na rozdielnosť Andruskóových výpovedí v priebehu vyšetrovania.

Správy z Threemy

V záverečnej reči sa venoval aj správam cez aplikáciu Threema a údajným šifrám. Šifry sa podľa neho dajú vybrať z hocijakého slova. Rovnako pri Threeme upozornil, že si Alena Zsuzsová s Marianom Kočnerom písali o možných vrahoch novinára, čo má dokazovať, že to nemohli byť oni.

„O mojom klientovi píšu novinári od 90. rokov,“ spochybňoval Para aj motív na vraždu Kuciaka. Tvrdil tiež, že motív je príliš všeobecný a pripadá do úvahy aj iná publikačná činnosť Kuciaka. Mal na mysli teóriu, podľa ktorej stáli za vraždou podvodníci s DPH z južného Slovenska a Maďarska, s ktorými spájal Andruskóa.

Para sa v záverečnej reči venoval rovnako ako prokurátor Turan aj médiám. „Ak bol môj klient od začiatku vysnívanou verziou, tak za akú inú verziu by mohol dostať Andruskó takú istú výhodu?“ pýtal sa obhajca. S médiami spojil aj splnomocnencov poškodených Daniela Lipšica a Romana Kvasnicu, ktorí podľa neho diktovali novinárom, čo o procese písať, a od rozsudku nad Miroslavom Marčekom už diskutovali nie o vine Mariana Kočnera, ale iba o tom, aký trest má dostať.

„Celková sústava nepriamych dôkazov musí byť uzavretá tak, že musí viesť k jedinému skutkovému záveru a musí vylučovať akýkoľvek iný záver. Toto kritérium pri Marianovi Kočnerovi splnené nie je,“ uzavrel Para.

