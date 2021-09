Zdroj: TASR/Martin Baumann Kollár a Pellegrini sa na viacerom zhodli: Borisovu narážku ale Remišová len tak NEROZDÝCHA! Politici by mali byť zdržanliví a vyvarovať sa hodnotenia rozhodnutí súdov či generálnej prokuratúry (GP). V diskusnej relácii televízie Markíza sa na tom zhodli Boris Kollár a Peter Pellegrini. 5. september 2021 Správy Politika

Predseda Národnej rady SR a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár a parlamentný poslanec, predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini reagovali na emotívne vyjadrenia niektorých lídrov koaličných strán po zrušení obvinenia viacerých osôb, okrem iného exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského z korupcie.

Obaja odmietajú spochybňovať rozhodnutie, ktoré generálny prokurátor prijal vo svojich zákonných kompetenciách. „To rozhodnutie je odôvodnené na vyše 70 stranách s popisom desiatok pochybení,“ upozornil Kollár dôrazne odmietajúc, že by u generálneho prokurátora za prepustenie bývalého šéfa SIS – nominanta Sme rodina – intervenoval.

Zmanipulované výpovede?

Poukázal pritom na to, že dotyčný paragraf 363 Trestného poriadku použila GP už aj v minulosti, zároveň pripomenul, že existujú informácie o manipulovaní svedeckých výpovedí.

„Ak si za čias Smeru niektorí sprivatizoval spravodlivosť, nie je možné, aby sa aj za tejto vlády udialo to isté, hoci aj v mene vznešeného cieľa boja proti korupcii,“ zdôraznil predseda parlamentu.

Kollár si však neodpustil štipľavú poznámku na adresu koaličnej partnerky, predsedníčky strany Za ľudí, Veroniky Remišovej.

"*Mrzí ma, keď sa k právnemu systému vyjadruje politička, ktorá má vyštudované bábkoherectvo, povedal relácii. Reagoval tak na kritické poznámky Veroniky Remišovej k rozhodnutiu generálnej prokuratúry v kauze Vladimíra Pčolinského.

Šéf strany Hlas-SD žiada, aby sa GP rešpektovala ako nezávislý orgán so svojimi právomocami. „Ak má zákonné oprávnenie určité rozhodnutie prijať, tak to musíme rešpektovať, či sa nám to páči alebo nie,“ povedal Pellegrini.

Vznesú sa opäť obvinenia?

Myslí si, že krok GP môže pozitívne motivovať ďalších prokurátorov, sudcov a policajtov, aby sa nebáli rozhodnúť v prospech spravodlivosti, "hoci to nebude mediálne voňať a páčiť sa ‚verchuške‘ na čele s Matovičom a Remišovou“.

Upozornil taktiež, že svojím rozhodnutím GP nezakázala opätovne vzniesť obvinenia, nariadila však urobiť to zákonným spôsobom.

Porušenie koaličnej zmluvy

V prípade diskusií o možnej úprave paragrafu 363 Trestného poriadku Kollár zdôraznil, že Sme rodina nebude súhlasiť s jeho zrušením, súhlasia s diskusiou o úprave. „Ak by naši koaliční partneri chceli presadiť verziu, s ktorou my nebudeme súhlasiť, je to porušenie koaličnej zmluvy,“ uviedol Kollár. Potvrdil, že v prípade zrušenia paragrafu Sme rodina odíde z vlády.

Pellegrini upozornil, že právomoc generálneho prokurátora v prípade paragrafu 363 je nástrojom, ako zabrániť nespravodlivému obvineniu, pričom sa obeťou takéhoto zneužitia môže stať ktokoľvek.

Obaja diskutujúci sa vyjadrili aj k situácii v polícii a rezignácii súčasného policajného prezidenta Petra Kovaříka.

Pellegrini chce hlavu ministra

Expremiér je presvedčený, že v prípade obvinenia šéfa polície z marenia spravodlivosti nešlo o Kovaříkovo autonómne rozhodnutie, ale že policajný zásah v kauze zmanipulovaných svedeckých výpovedí prerušil na pokyn ministra vnútra Romana Mikulca.

„Nemôže to skončiť tým, že odíde pán Kovařík, musí odísť aj pán minister Mikulec a myslím, že by si mal baliť kufre aj pán Lipšic,“ povedal Pellegrini naznačujúc, že v prípade sa mohol angažovať aj špeciálny prokurátor.

Šéf parlamentu zdôraznil, že opätovný návrh strany Smer-SD na odvolanie Mikulca poslanci Sme rodina v pléne nepodporia. „Nebudeme však robiť obštrukcie, aby sa mimoriadna schôdza nekonala,“ avizoval Kollár.

