Kollár môže byť pokojný, odvolávať ho nebudú: Sme ŠOKOVANÉ!, odkazujú niektoré poslankyne Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) nebude čeliť odvolávaniu z funkcie. 5. júl 2023 Správy Politika

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Mimoriadna schôdza NR SR k návrhu na jeho odvolanie sa v stredu ukončila, keďže po viacerých pokusoch neprišlo do rokovacej sály dostatok poslancov. Počas druhého stredajšieho pokusu o začatie schôdze sa zaprezentovalo 55 poslancov. Parlament nebol uznášaniaschopný, preto podpredseda NR SR Gábor Grendel (OĽANO) ukončil schôdzu.

Opäť to nevyšlo

Mimoriadnu schôdzu iniciovali nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera pre kauzu fyzického napadnutia bývalej Kollárovej partnerky.

Začať sa mala už v utorok (4. 7.), no parlament nebol uznášaniaschopný. Rokovací poriadok NR SR hovorí, že ak ani na ďalší rokovací deň nie je do hodiny po začiatku schôdze prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, predsedajúci schôdzu skončí.

Poslanci, ktorí návrh na odvolanie Kollára predložili, apelujú na vyslanie signálu z parlamentu, že domáce násilie sa netoleruje. Pod zvolanie schôdze sa podpísali aj ďalší nezaradení poslanci, členovia klubov SaS i OĽANO.

Kollár v utorok zopakoval, že odstúpiť nemieni. Za jediný dôvod svojho odvolávania označil to, že chránil život a zdravie svojho ročného dieťaťa.

Obštrukcie?

Poslankyňa Anna Mierna (nezaradená) je šokovaná, že sa za dva dni nenašlo 76 poslancov, ktorí by odsúdili násilie, otvorili schôdzu a otvorili by o tejto téme debatu. Kritizuje za to aj SaS a OĽANO.

Podľa Hegera vyhral politický kalkul, nie boj za správnu vec. „Boli ľudia, ktorí v sále sedeli a nezaprezentovali sa ako prítomní,“ povedal po ukončení schôdze. Dodal, že ak by to Kollár myslel úprimne a vážne, mohol zvolať schôdzu ešte v minulom týždni.

Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová označila stredajší termín schôdze za bezohľadný. „Kollár využil všetky možnosti na to, aby sa schôdza ´zobštruovala´, aby nemohlo byť rozhodnuté o jeho zotrvaní alebo odvolaní,“ povedala novinárom.

Kollár za tým vidí kampaň

Líder OĽANO Igor Matovič už skôr vyzval Kollára, aby sa ospravedlnil za svoje výroky a vyzval mužov, aby nebili ženy. Keďže Kollár v utorok tak urobil, Matovič reagoval, že by za jeho odvolanie nehlasoval.

Poslanci okolo Petra Pellegriniho, mimoparlamentnej Republiky či ĽSNS ani Smeru-SD na schôdzu v stredu neprišli.

Šéf parlamentu na tlačových konferenciách priznal, že svoju expartnerku pred 12 rokmi udrel po tom, ako ohrozila ich dieťa. Odmietol jej ďalšie obvinenia, vidí za nimi kampaň na jeho očiernenie.

Kauze jej údajného sledovania sa venoval aj parlamentný výbor na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS). Šéf tajných Michal Aláč vylúčil, že by bola SIS zneužitá na osobné účely ústavného činiteľa. Kollár podal trestné oznámenie na Richterovú a ďalšie neznáme osoby, ktoré podľa jeho slov za kauzou stoja.

Zdroj: TASR