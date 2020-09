Dnes o 15:42 MI Politika Kollárova výzva: Kľudne na mňa nasaďte volavku, vyspím sa s ňou!

Predseda parlamentu sa sťažuje na neustále ataky voči jeho osobe, ktoré riešil aj s Haščákom z Penty. Kontroverzného finančníka dokonca pochválil, vraj by mal vyučovať.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Boris Kollár má v poslednom čase čo vysvetľovať. Najprv týždenník Plus7dní zverejnil informáciu o jeho lascívnej komunikácii s transsexuálnou modelkou, ktorá mala byť plná sexuálnych predstáv.

Potom ho novinári nachytali, ako sa stretol so Slavomírom Haščákom z Penty, aby s ním údajne články riešil. Práve Pente totiž patrí vydavateľstvo News and Media Holding, pod ktoré spadá Plus7dní. Teraz sa to predseda Sme rodina snaží celé vysvetliť a urobiť zo seba obeť atakov.

Nezmyselné tlaky

Pre bulvárne médiá je lascívna komunikácia akéhokoľvek známeho politika s transsexuálnou osobou, ktorá sa na internete ponúkala ako eskort, cenný materiál.

Obzvlášť, ak sa politik navonok prezentuje ako konzervatívec, ktorý ostro kritizoval dúhové pochody LGBT a ich účastníkov označoval za úchylov. To je prípad Borisa Kollára.

Napriek tomu predseda Sme rodina hovorí, že za zverejňovaním týchto informácií nie je čistý novinársky záujem, ale nemenované skupiny oligarchov a neprajných médií, ktoré ho chcú diskreditovať.

„Po nástupe novej vlády sa v sieti ocitli obrovské ryby a ďalšie veľké kapre dostali strach, pretože slučka sa sťahuje… ale týmito atakmi ma neodradia, ani nezastavia. Mne je to jedno,“ vyhlásil B. Kollár na tlačovej konferencii.

Hoci medializované informácie nijako nepoprel, stále hovoril o tom, že sú to nezmyselné tlaky, ktoré sa stupňujú aj voči jeho kolegom a menovite aj voči Igorovi Matovičovi. Premiérovi zároveň vyjadril absolútnu dôveru v kauze investície jeho manželky do spoločnosti Arca.

Kľudne sa s ňou vyspím…

Predseda parlamentu sa vrátil aj k svojej komunikácii s transsexuálnou modelkou Paris Nemc. Zopakoval, že sa nemá za čo ospravedlniť a išlo o zábavu: „Laškujem so ženami, robil som to v minulosti, robím to teraz a budem to robiť aj v budúcnosti. Taký som.“

Napriek tomu sa však stretol so Slavomírom Haščákom z Penty, aby sa ho na tieto články v Plus7dní spýtal.

„Ja som nechcel ovplyvňovať obsah médií, len som sa spýtal, či sú za tým jeho pokyny… a žiadal som ho, aby sa meralo jedným metrom,“ uviedol B. Kollár a Haščáka aj pochválil.

„Dal mi peknú prednášku, ako by mali fungovať médiá. Mal by prednášať na vysokej škole,“ vyhlásil predseda parlamentu. A dodal aj pikantnú výzvu ako dôkaz, že sa nenechá zastaviť:

„Nech na mňa nasadia aj volavku, keď to bude pekná baba, kľudne sa s ňou aj vyspím,“ vyhlásil pred novinármi predseda NR SR.

Takéto slová sú pre opozíciu naozaj silná káva. Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini mu odkázal, aby si uvedomil, aký post zastáva a začal sa primerane tomu správať.

„Predseda parlamentu svojimi dnešnými vyjadreniami v súvislosti s jeho súkromným životom a rokovaním s predstaviteľom finančnej skupiny potvrdil, že dehonestuje druhú najvyššiu ústavnú funkciu v štáte,“ uviedol Pellegrini v reakcii, ktorú TASR zaslala hovorkyňa strany Hlas Patrícia Medveď Macíková.

Zdroj: Dnes24.sk