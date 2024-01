23. január 2024 TOS Lifestyle Komédia Jedeme na teambuilding valcuje kiná: Oplatí sa vidieť? REAKCIE hovoria za všetko Až v troch pozíciách sa na jej vzniku podieľala Petra Polnišová. Komédia Jedeme na teambuilding sa stala kinovým hitom! Čo hovoria diváci?

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

„Jedeme na teambuilding,“ odpovedala nám hneď bez váhania pracovníčka jedného z kín na východe Slovenska na otázku, akú snímku sa teraz oplatí vidieť.

„Dávali sme to už niekoľkokrát a zakaždým sa zo sály ozýval neuveriteľný rehot,“ vysvetlila s tým, že aktuálne túto československú komédiu v programe ich kino nemá, ale začiatkom februára sa do ponuky ešte vráti.

Reakcie divákov

Jej slová potvrdzujú aj reakcie divákov na sociálnych sieťach. „Výborný film, smiala som sa od začiatku do konca. Keď človek potrebuje vypnúť, super relax. Odporúčam,“ napísala Michaela.

„Bola som, nemal chybu. Dávno som sa tak nenasmiala, odporúčam pozrieť. Super film,“ pridala sa Oľga. „Tak toto sa vydarilo. Per­fektné! Toľko som sa nikdy nenasmiala pri filme. Určite si to ešte pozriem,“ zhodnotila Alicka. Množstvo komentárov je podobných a drvivá väčšina pozitívnych.

Podľa tvorcov aj niektorých filmových kritikov sa v kine netreba nad filmom príliš zamýšľať, len sa jednoducho baviť. Ide skôr o takzvanú ľudovú zábavu.

Hrať v ňom mal aj Heriban

Zaujímavosťou je, že Petra Polnišová okrem toho, že si vo filme zahrala, aj ho produkovala a tiež sa podieľala na jeho scenári.

Zahrať si v ňom mal aj Dano Heriban, ktorý zomrel tesne pred nakrúcaním. Toho nahradil Čech Vojtěch Kotek.

„Petra Polnišová ma oslovila na poslednú chvíľu. Mal som hrať v jej filme Známi neznámi, ale pred natáčaním som mal nehodu na motorke, takže som cítil, že jej to dlhujem. A vlastne som ten scenár nečítal. Veril som jej a povedal jej, že idem do toho. Keď som si to potom počas nakrúcania prečítal, povedal som si len: ty kráso, aha,“ prezradil so smiechom v rozhovore pre Expres.cz.

Zdroj: Dnes24.sk