Konečne PORIADNA JAR! Blíži sa výrazné oteplenie, niekde bude aj 25 stupňov

Pred nami je posledných pár aprílových dní, na príchod jari to ale zatiaľ vôbec nevyzerá. Veľkonočné sviatky boli na viacerých miestach priam mrazivé. Niekde sviatočné dni sprevádzalo i sneženie. Podľa najnovších predpovedí sa však zdá, že zime definitívne odzvoní.

Dážď aj prízemný mráz

Hoci niekoľko dní ešte teplé oblečenie neodložíme, vo výhľade je zmena. Mierne otepľovať sa začne už počas nadchádzajúceho víkendu a budúci týždeň už budú teploty stúpať nad 20 °C. Informuje o tom portál iMeteo.

Síce cez víkend teploty trochu poskočia, počasie na výlety to ešte nebude. „Začne nás ovplyvňovať ďalšia tlaková níž, ktorá prinesie na viaceré miesta nášho územia dážď. Počas víkendu sa dážď vyskytne predovšetkým v juhovýchodnej polovici územia,“ ozrejmuje portál.

Odborníci zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ) upozorňujú aj na mrazy. Na piatkové ráno vydali takmer pre celé územie Slovenska výstrahu prvého stupňa pred prízemným mrazom. Do výšky dvoch metrov nad zemou sa očakáva teplota od nuly do mínus dvoch stupňov Celzia. To môže robiť vrásky najmä pestovateľom, keďže mráz v tejto dobe už nie je obvyklý a môže ohroziť vegetáciu.

Výrazné oteplenie

Dramatickejšie zmeny v počasí pocítime od budúceho týždňa. Do našej oblasti sa začne dostávať teplejší vzduch od západu až juhozápadu, vďaka čomu sa bude otepľovať.

Denné teploty sa budú postupne stúpať na 15 °C až +21 °C. Posledný aprílový víkend by mal byť takmer letný s teplotami nad hranicou 25 °C.

Aj napriek výraznému otepleniu treba radšej počítať s dažďom. Vzduch bude teplejší, no i vlhkejší. Očakávajú sa slabé prehánky aj silnejšie búrky.

