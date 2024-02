8. február 2024 ELA Správy Politika Konflikt v parlamente: Metelesku blesku, Matovič... Si myslíš, že si na Kube, ty ÚCHYL? Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli vo štvrtok večer novelu Trestného zákona do tretieho čítania. A nezaobišlo sa to bez dusnej atmosféry.

Zdroj: NR SR

Hanba!

Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) otvoril diskusiu, prihlásilo sa vyše 50 rečníkov. O návrhu bude plénum nepretržite rokovať až do konca diskusie, teda do úplného prerokovania. Diskusia môže pokračovať aj v noci. Po prerokovaní by mali poslanci o novele aj definitívne rozhodnúť.

Poslanci opozície namietali prístup k rokovaniu. Žiadali ho prerušiť, pretože v sále nebol predkladateľ novely minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).

Niektorí z poslancov skandovali slovo „hanba“. Predseda parlamentu napokon vysvetlil, že pri treťom čítaní počas diskusie nie je prítomnosť navrhovateľa povinná a minister v sále byť nemusí.

Konflikt medzi Blahom a Matovičom

Schôdzu viedol aj Ľuboš Blaha, ktorý viackrát vyzval poslancov opozície, aby sa upokojili a tvrdí, že predkladateľ príde. Opozícia žiadala prerušenie rozpravy.

Najviac kričia poslanci z Matovičovho hnutia. Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková svoje námietky prišla niekoľkokrát Blahovi osobne k lavici povedať bosá s lodičkami v ruke. Blaha ju vyzýval, aby sa obula. Osobne k Blahovi prišiel aj Igor Matovič.

Títo dvaja páni si skočili do vlasov už v minulosti v kauze „mydlenia barana“. Za výrok sa Matovič musel Blahovi ospravedlniť, určil to súd.

„Daj pauzu, si myslíš, že si na Kube, ty úchyl?,“ spýtal sa nahnevaný Matovič Blahu a zopakoval to aj do mikrofónu.

Dusno medzi koalíciou a opouíciou

Koaliční poslanci vyzývali nováčika v parlamente Richarda Glücka (Smer-SD), aby to „išiel poriešiť“. Glück pred voľbami fyzicky napadol v aute Matoviča a dvakrát ho udrel do tváre.

Blahovi prišiel situáciu pomôcť vyriešiť Peter Pellegrini, poslanci sa následne upokojili.

No aj predseda parlamentu mal plné ruky práce. Upozornil Jozefa Pročka na možné porušenie rokovacieho poriadku. Bol presvedčený, že Pročko si vopred doniesol do rokovacej sály obrazové pomôcky, čo je zakázané. Bývalý zabávač tvrdí, že si „obrázky“ vyfarbuje počas rokovania.

„Nerobte z nás blbých,“ odkázal mu Pellegrini s tým, že videl, ako si obrázky vopred doniesol.

Zdroj: Facebook

Zdroj: Dnes24.sk