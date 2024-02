Po TEPLÁKOVEJ poslankyni je tu ďalšie faux pas: Pellegrini skritizoval TRIČKO nového poslanca

Namiesto Martina Nemkyho zo Smeru-SD, ktorý sa stal predsedom Štatistického úradu SR, nastúpil do poslaneckých lavíc Richard Glück. Richard Dubovický zas nahradil Tomáša Hellebrandta z klubu PS, ktorý sa vzdal mandátu.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Akty X v Rašiho kancelárii po Remišovej: Zanechala mu LUXUS a záhadný HOJDAJÚCI sa luster!

Po zložení sľubov si však predseda parlamentu Pellegrini neodpustil poznámku, aký odev zvolil na skladanie svojho sľubu Dubovický.

„Nového poslanca z PS by som chcel upozorniť, že toto bol najvýraznejší moment v jeho politickej kariére, ale nestál mu ani za to, aby sa náležite na tento úkon obliekol," vyhlásil Pellegrini a vyzval, aby pán poslanec do budúcna dodržoval nejaký dress code.