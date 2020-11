28. november 2020 Eva Sládková Magazín Koniec morálneho idiotizmu? Stalin a Gottwald konečne nebudú čestnými občanmi Bratislavy!

Je naozaj neuveriteľné, že čestnými občanmi Bratislavy sú aj 31 rokov po páde komunistického režimu Stalin a Gottwald.

Bratislava má stále niekoľko ulíc a námestí pomenovaných podľa kontroverzných osobností, no ešte neuveriteľnejšie je, že čestnými občanmi mesta sú masový vrah Stalin a komunistický zločinec Gottwald.

Oboch už história odsúdila a vieme, že majú na konte genocídy, justičné vraždy či masové zabíjanie ľudí.

Nezáujem?

Na problém už dávno upozornil Ernest Huska z Petržalského okrášľovacieho spolku, ktorý na to pred rokmi upozornil vtedajšieho primátora Iva Nesrovnala.

„Ani nám neodpísal, vôbec ho to nezaujímalo. Po zmene vedenia mesta sme na to vyzvali aj Matúša Valla. Slúži mu ku cti, že nám aspoň odpovedal," povedal pred časom so sklamaním pre Bratislava24.

Zdá a teda, že teraz sa Bratislava konečne dočká. Ernest Huska dal návrh na odňatie čestného občianstva Stalinovi a Gottwaldovi a mestský parlament včera (26.11.) schválil zriadenie špeciálnej komisie.

Tá sa bude týmto návrhom zaoberať. Jej členmi sa stali Zuzana Aufrichtová, Tomáš Korček, Peter Lenč, Elena Pätoprstá, Ivo Štassel a Rastislav Tešovič.

„Pred rokom ma Ernest Huska upozornil na skutočnosť, že medzi čestnými občanmi Bratislavy je dodnes Gottwald či Stalin. Podnikli sme kroky k náprave a iniciovali zriadenie komisie, ktorá spraví revíziu udelených čestných občianstiev. Rovnako ako sa spravila revízia názvov ulíc a verejných priestranstiev po 17. novembri 1989. Bratislava by mala dbať na zoznam svojich čestných občanov,“ uviedla starostka Starého Mesta, poslankyňa Mestského zastupiteľstva Zuzana Aufrichtová.

Morálny idiotizmus

Na sociálnej sieti sa ihneď k návrhu rozprúdili diskusie. Nájdu sa aj takí, ktorí nechápu, prečo je odňatia čestného občianstva Stalinovi a Gottwaldovi nevyhnutným krokom.

„Prečo vám prekáža Stalin? Za to, že zbavil svet nacizmu? Nacizmus sa vrátil a vy mu verne prisluhujete vo forme podpory násilného celoplošného testovania,“ napísal diskutujúci Daniel Zuzane Aufrichtovej.

„Šokuje ma, že doteraz to nikto neriešil po 31 rokoch od revolúcie. Veď nechať to tak by bol morálny idiotizmus a arogancia. Spoločnosť sa musí zbavovať symbolov diktatúr. Držím palce,“ potešil sa Ondrej.

Komisia teraz návrh zváži, no je vysoko pravdepodobné, že oba symboly komunizmu prestanú byť čestnými občanmi nášho mesta. Čestné občianstvo totiž udeľuje hlavné mesto osobám, ktoré sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o Bratislavu a jej obyvateľov či o mier a priateľstvo medzi národmi, alebo osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Mestské zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať, ak zo závažných dôvodov čestný občan tejto pocty nie je hodný. Návrhy na udelenie čestného občianstva a jeho odňatie posudzuje osobitná komisia, ktorú zriaďuje mestské zastupiteľstvo.

