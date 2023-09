Zdroj: TASR/DPA Koniec prázdnin, začína nový školský rok: Aké POČASIE prinesú nasledujúce dni? Po prvom septembrovom víkende, ktorý priniesol početné búrky, vstúpime do nového týždňa s oveľa pokojnejším počasím. 4. september 2023 ELA Rôzne

Zdroj: TASR/DPA

Po prednej strane rozsiahlej a mohutnej tlakovej výše, ktorej stred sa od západu presunie na česko-poľské pohraničie, k nám bude pokračovať prílev chladnejšieho vzduchu od severu, informuje portál iMeteo.sk.

Pozor na hmlu

Pondelok preto prinesie jasné až polooblačné počasie, len miestami bude oblačnosti viac a kde tu z nej aj spŕchne. Najmä na severe treba dopoludnia počítať s nizkou oblačnosťou.

Ráno sa ojedinele bude tvoriť hmla. Na cestách preto jazdite opatrne.

„Maximálna denná teplota vystúpi v rozmedzí od +21 do +26 °C. Chladnejšie bude len v Žilinskom kraji a na Spiši, a to okolo 19 °C. Na väčšine územia bude fúkať prevažne severný vietor s rýchlosťou 3 až 8 m/s. Len na východe a Horehroní dosiahne väčšiu rýchlosť, v nárazoch až do 15 m/s,“ dodáva iMeteo.sk.

V ďalších dňoch odštartuje „Mariánske“ leto

S koncom leta sa mnohí pýtajú na babie leto. Tento termín sa však používa na označenie špecifického obdobia a počasia s ním spojeného. Najskôr nás teda čaká Mariánske leto.

Už od utorka sa totiž dostaneme pod vplyv rozsiahlej a mohutnej tlakovej výše. Postupne sa teda bude obloha vyjasňovať a pozvoľna budú stúpať aj teploty.

Nasledujúci víkend sa budú pohybovať v rozmedzí od +24 °C do +30 °C. Pozor však na nočné teploty, ktoré už budú pomerne chladné. Teploty poklesnú aj na +3 °C.

Ilustračné foto

Zdroj: iMeteo.sk