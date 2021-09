Zdroj: TASR/Roman Hanc Koronavírus zaútočil na školy v Košiciach a okolí: V karanténe je takmer 800 žiakov Školský rok začal pred pár dňami, no niektoré školy už museli reagovať na nepriaznivú pandemickú situáciu. 8. september 2021 Regióny

Zdroj: TASR/Roman Hanc

V Košiciach a okolí je v dvojtýždňovej karanténe 31 tried s takmer 800 žiakmi. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.

Kde ich je najviac?

Z uvedeného počtu na 11 svojich základných školách (ZŠ) eviduje 17 tried, ktorých žiaci museli prejsť na on-line vyučovanie. Po piatich vyučovacích dňoch tak pandémia ovplyvnila chod takmer tretiny škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Podľa vedúcej oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáty Lopušniakovej sa počet tried v karanténe zvýšil z pondelkových (6. 9.) deväť takmer na dvojnásobok.

„Najviac, a to po tri triedy, sú v karanténe na ZŠ Jozefa Urbana na Jenisejskej a na ZŠ Fábryho. Na ZŠ Krosnianska 2 a ZŠ Maurerova sú po dve triedy, ktorých výučba prebieha dištančne. Na ďalších siedmich školách je v karanténe jedna trieda,“ spresňuje magistrát.

Aj stredné školy

Riaditeľka školského inšpekčného centra v Košiciach Monika Murínová upozornila riaditeľov ZŠ, že už onedlho začnú náhodne kontrolovať aj on-line hodiny v triedach, ktoré sú v karanténe. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je spolu 34 ZŠ a 56 materských škôl (MŠ).

Košický regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) zároveň eviduje desať tried na stredných odborných školách a gymnáziách v meste, ktorých žiaci museli ísť do karantény. V okrese Košice–okolie majú pozitívne testovaného žiaka spolu štyri školy. „Vyzerá to tak, že ideme do ďalšej fázy pandémie. Musíme sa pripraviť na to najhoršie,“ uviedla za RÚVZ Katarína Strmenská.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR