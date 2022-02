Zdroj: TASR/DPA Košický notár spreneveril takmer dva milióny eur. Míňal peniaze z úschovy Notár míňal peniaze, ktoré si u neho klienti uschovali. Hrozí mu niekoľkoročné väzenie. 10. február 2022 Krimi

10. február 2022 Krimi Košický notár spreneveril takmer dva milióny eur. Míňal peniaze z úschovy Notár míňal peniaze, ktoré si u neho klienti uschovali. Hrozí mu niekoľkoročné väzenie.

Zdroj: TASR/DPA

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice I podala obžalobu na košického notára Vojtecha K. za obzvlášť závažný zločin sprenevery. Svojim klientom mal spôsobiť škodu v celkovej výške takmer 1,8 milióna eur. Informuje o tom prokuratúra na sociálnej sieti.

Peniaze z úschovy

„Obžalovaný notár sa mal skutku dopustiť tak, že s finančnými prostriedkami, ktoré prijal do notárskej úschovy, nakladal v rozpore s účelom, na ktorý mu boli zverené. Prevádzal ich na svoje súkromné účty, následne do stávkovej spoločnosti alebo elektronickej peňaženky, prípadne ich zaslal priamo stávkovej spoločnosti,“ uvádza prokuratúra.

Notár sa doposiaľ obhajoval tým, že sa sám stal obeťou vydieračského únosu, pri ktorom mal prísť o štyri milióny eur, pričom peniaze použil práve na tento účel. Takýto únos však doterajšie vyšetrovanie nepotvrdilo.

Hrozí mu desať rokov

„Prokurátorka bude v prípade uznania viny navrhovať nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní desať rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s maximálnym stupňom stráženia, trest prepadnutia majetku a ochranný dohľad,“ dodáva prokuratúra s tým, že navrhovať bude okrem iného aj to, aby poškodeným uhradil spôsobenú škodu.

Vojtech K. bol koncom apríla minulého roka nezvestný a polícia po ňom vyhlásila pátranie. Na druhý deň sa sám prihlásil na polícii a pátranie bolo odvolané. Polícia začala následne trestné stíhanie pre podozrenie z vydieračského únosu, pričom sa notár mal údajne stať obeťou tohto trestného činu. Napokon sa trestné stíhanie obrátilo proti nemu.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR