Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Krajniak: Pracujúci ľudia v karanténe by mohli byť finančne odškodnení Minister verí, že by odškodnenie mohlo spolu s pandemickou PN vykryť úroveň čistej mzdy. 28. február 2021 Zo Slovenska

Pracujúci ľudia v karanténe by mohli byť finančne odškodnení. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Minister verí, že by odškodnenie mohlo spolu s pandemickou PN vykryť úroveň čistej mzdy, a takisto dúfa, že to bude platiť už od pondelka 1. marca.

„Musíme pomôcť ľuďom, pretože keď sa stane, že dvaja ľudia pracujú a teraz musia zostať v karanténe, myslím rodina, dvaja manželia plus majú malé deti, tak dostávali 55 % percent hrubého príjmu ako pandemickú OČR alebo pandemickú PN-ku,“ povedal Krajniak.

