24. január 2024 TOS Lifestyle Kristínu Tormovú sužujú správy plné nenávisti: Šokujúce a KRUTÉ želania ľudí pre jej deti! Talentovaná slovenská herečka a influencerka dostáva až desiatky nenávistných správ denne! A z obsahu niektorých z nich zostáva rozum stáť.

„Chodí mi naozaj strašne veľa nenávistných správ. Aby som bola konkrétna, sú dni, keď sú to naozaj desiatky denne. Nedá sa to nečítať, lebo by som musela vypnúť internet navždy a nadobro a to nechcem,“ šokovala Kristína Tormová na svojom Instagrame, kde má 141-tisíc sledovateľov.

Prajú jej aj smrť detí

Priznala, že kedysi jej to spôsobovalo veľké úzkosti. „Trápila som sa aj niekoľko dní, lebo keď vám niekto praje smrť detí, je to ďaleko za hranicou môjho sveta a viery v dobro a ľudskosť,“ odhalila obsah niektorých správ.

„Za tie roky, keď som bola terčom slovných virtuálnych útokov zlých ľudí, dlho som rozmýšľala, či to takto kategorizovať, ale už sa ich asi nechcem zastávať, dvadsiatich rokov s bulvárom, ktorý fakt nemá miery a vyhýba sa základným ľudským hodnotám, som si cez strach, hnev, smútok… Skrátka som si na to zvykla,“ doplnila herečka, ale aj spisovateľka, scenáristka, podnikateľka či influencerka.

Prečo práve ona?

Tormová na sociálnych sieťach ponúka realistický obraz života a nie vždy dokonalé upravené obrázky, ako je to v prípade mnohých iných influencerov. To, samozrejme, nie je dôvod, prečo by mohla ležať niektorým ľuďom v žalúdku.

Zároveň sa však nebojí hovoriť o tabu témach a otvárať tak rôzne diskusie a tiež prezentuje svoj názor k spoločenským a politickým témam. Snaží sa podporiť LGBTQ+ komunitu a pred niekoľkými dňami moderovala bratislavský protest proti vláde.

Správy, ktoré schytáva trojnásobná mama, však za žiadnych okolností nemôžu mať miesto v žiadnom medziľudskom kontakte. Jedna vec je mať opačný názor a vyjadriť ho a druhá priať človeku s iným názorom smrť detí…

Zdroj: Dnes24.sk