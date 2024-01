23. január 2024 TOS Zo zahraničia ŠKANDÁL: Otec roky znásilňoval nevlastnú dcéru, dostal LEN podmienku! Reagujú aj známe tváre Svoju nevlastnú dcéru nielen znásilňoval, ešte si to aj nahrával a vydieral ju! Napriek tomu vyviazol len s podmienkou. Rozhodnutie súdu pobúrilo celý národ.

V Česku rezonuje rozhodnutie súdu v prípade muža, ktorý opakovane znásilnil svoju nevlastnú dcéru. A to v čase, keď nemala ani osemnásť. Svoj odporný čin si dokonca nahrával a potom ju vydieral.

Predávkovala sa

Odvolací Krajský súd v Brne mu udelil iba podmienečný trest a peňažnú pokutu. Podľa denníka Blesk muž mal argumentovať tým, že odňatie slobody poškodí jeho rodinu a podľa súdneho znalca jeho počínanie dievča nepoznamenalo.

Len pár dní po rozhodnutí súdu sa však obeť predávkovala liekmi. Podľa vlastných slov tak urobila už po tretíkrát.

„So sebapoškodzovaním som mala problémy už predtým, ale čo sa dialo v poslednej dobe, všetko len prehĺbilo,“ cituje dievča server Seznam Zprávy.

Pobúrený celý národ

Verdikt súdu vyvolal vlnu pobúrenia medzi verejnosťou, umelcami aj politikmi. Pre dievča sa behom chvíle vyzbierali milióny českých korún.

K šokujúcemu rozhodnutiu sa vyjadrilo množstvo českých známych osobností aj prostredníctvom sociálnych sietí. Čo si o tom myslia? Nenechali na súde nitku suchú!

„To predsa nemôže takto dopadnúť. Že pravidelné znásilňovanie od vlastného rodiča nebude mať negatívny dopad na dušu človeka, to je snáď úplný nezmysel, nie?? To dievča sa po rozhodnutí súdu pokúsilo o samovraždu. Ako niekto môže povedať, že to je ako relatívne ok, že to predsa rozdýcha?," nechápe speváčka Ewa Farna.

Nemôžu tomu uveriť

Herečka Aneta Krejčíková si myslí, že toto rozhodnutie je na odovzdanie taláru. „Morálny talár už bol odovzdaný,“ zdôraznila.

„Raz mi niekto povedal, že k súdom sa chodí pre rozsudok a nie pre spravodlivosť… Ja ale stále verím, že to predsa takto nemôže byť… A to nielen pri tejto kauze,“ napísala modelka a bývalá miss Iveta Lutovská.

Posudok znalca nechápe ani Hana Vagnerová. „Čože??? Podľa znalca netrpela? Prosím, povedzte mi, že to je hoax,“ nechápavo krúti hlavou herečka známa z mnohých nových československých filmov a seriálov.

