21. jún 2020 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Krištúfková splnomocnenkyňou nebude: Postu sa vzdala, vysvetlila aj dovolenku s Kočnerom

Kočner ju údajne vyslovene nemal rád. Petre Krištúfkovej vraj nová funkcia nestojí za útoky na stranu i na jej deti.

Zdroj: TASR

Už niekoľko dní rezonuje na slovenskej politickej scéne nový post splnomocnenkyne pre podporu rodiny, ktorý má dostať poslankyňa Petra Kirštúfková (Sme rodina). Nominácia mala hneď niekoľko odporcov, napríklad zo strany Za ľudí, ale pochybnosti vyjadril aj bývalý premiér Peter Pellegrini.

Postu sa vzdáva

Následne sa médiami prehnala vlna správ o minulosti Kollárovej poslankyne a o jej stykoch s ľuďmi z podsvetia či samotným Marianom Kočnerom.

Poslankyňa spolu s predsedom strany Sme rodina sa rozhodli na vzniknutú situáciu reagovať brífingom. Ten niesol názov Nebojím sa pravdy. Krištúfková pred novinármi uviedla, že sa postu splnomocnenca vzdáva.

„Nechcem, aby moje vymenovanie zasahovalo do nejakých vzťahov, preto sa ho vzdávam a nebudem splnomocnencom. Nie preto, že by som nechcela pomáhať ľuďom, ja im budem pomáhať naďalej. Ďalej budem predsedníčkou komisie pre humanitárnu pomoc, naďalej budem mať na starosti SOS dotáciu a budem si svoju prácu budem vykonávať tak, ako som ju robila doteraz,“ uviedla Krištúfková.

„Funkcia mi nestojí za to, aby cez moju osobu útočili na vládu, ministra, naše hnutie a už vôbec nie na moje deti,“ povedala novinárom Krištúfková.

Krištúfková dodala, že tento inštitút bol zriadený preto, aby pomáhal ľuďom, nie preto, aby ona mala teplé miestečko. Ako na tlačovej konferencii uviedol Boris Kollár, ide o osobné rozhodnutie Krištúfkovej, hnutie Sme rodina za ňou stojí a nikto ju do vzdania sa funkcie ju nikto netlačil. Inštitút, na čele ktorého mala stáť Krištúfková, podľa Kollára končí a nebude existovať.

Reč aj o dovolenke s Kočnerom

Zábery z dovolenky s Marianom Kočnerom sa objavili v uplynulých dňoch v mnohých médiách. Krištúfková údajné vzťahy s Kočnerom a jeho manželkou Karolínou na brífingu vysvetľovala.

Podľa jej slov bola s exmanželkou Mariana Kočnera kamarátka z mladosti. „Ona bola tá, ktorá ma pozvala na dovolenku pred 11 rokmi a bola som tam aj so svojimi deťmi. Áno, zastavil sa tam aj Marian Kočner, ale za to ja naozaj nemôžem. V roku 2009 bol Kočner vo všetkých médiách celebritou, médiá mu dávali túto moc a nikto z týchto médií netušil, čo raz z neho bude, tak ako som to netušila ani ja,“ ozrejmila Krištúfková.

Krištúfková dokonca pritvrdila a novinárom povedala, že Kočner ju doslova nemal rád. „V tejto dobe som bola kamarátka s jeho exmanželkou ale pán Kočner bol voči mne rezervovaný, ja si myslím, že aj kvôli tomu, že z duše nenávidel Borisa Kollára, naozaj ma nemal rád,“ uviedla.

Zdroj: TASR

Chcete mať vždy po ruke aj informácie zo Slovenska či zo sveta? Sledujte Facebook Dnes24.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk