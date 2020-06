17. jún 2020 MI Zo Slovenska Krištúfková dostala teplý flek a prehovorila. Aký bol jej vzťah s Kočnerom a mafiánmi?

Jedno dieťa má so zosnulým mafiánom, druhé s Borisom Kollárom. Z vysokej školy má len bakalára a najradšej sa fotí so psíkmi. Teraz je z nej nová splnomocnenkyňa vlády pre rodinu a sociálnu pomoc.

Poslankyňa Sme rodina Petra Krištúfková môže oslavovať. Napriek veľkej verejnej kritike a odporu koaličnej strany Za ľudí, jej Matovičova vláda vytvorila nový post splnomocnenkyne pre podporu rodiny. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a vicepremiérka Veronika Remišová (obe Za ľudí) za to ani nedokázali zdvihnúť ruku a radšej sa pri hlasovaní zdržali.

Mafiánska láska

V médiách je ťažké nájsť nejakú informáciu o Petre Krištúfkovej, ktorá by sa netýkala jej diskutabilnej minulosti v náručí mafiánov. Ani ona sama neplní svoj účet na sociálnej sieti odbornými témami, ale najčastejšie sa prezentuje ako modelka, prípadne fotkami so psíkmi, či na bicykli.

„Aká je jej kvalifikácia? V životopise si udáva bakalársky titul z pochybnej univerzity v Skalici, vodičský preukaz skupiny B a ovládanie Internetu Explorer. To, že bola partnerkou mafiánskych bossov R. Diniča (zavraždený), P. Havašiho (zavraždený) a J. Ondrejčáka (vo väzení), sa tam už nezmestilo. Podobne ani jej kamarátstvo s Marianom Kočnerom,“ napísal na Facebook rozhorčený europoslanec za PS/Spolu Michal Šimečka.

Zároveň dodal, že súkromný život politických súperov si zaslúži istú úroveň ochrany, ale čo je veľa, to je veľa:

„Ak niekto dlhodobo vyhľadáva kontakty s mafiánmi a ašpiruje na verejné funkcie, prestáva to byť jeho či jej súkromnou vecou.“

Podobne sa na Facebooku vyjadril aj člen koaličnej strany Za ľudí Miroslav Kollár: „Každý máme nejakú minulosť… ale nový začiatok pani Krištúfkovej si naozaj predstavujem úplne inak – napríklad ako tisícky hodín dobrovoľníckej práce v mimovládkach, ktoré sa starajú o rodiny v núdzi. Nie na stoličke splnomocnenkyne vlády.“

Krištúfková reaguje

Do radov kritikov sa pridal aj bývalý premiér Peter Pellegrini. Podľa neho je zbytočné vytvárať ďalší úrad splnomocnenca, keď máme ministerstvo práce a rodiny. „Je to účelové, ale osobu pani Krištúfkovej nebudem komentovať, nepoznám jej minulosť, je to zodpovednosť Sme rodina.“

Novinári na tlačovke konfrontovali aj priamo Petru Krištúfkovú s výhradami voči jej bývalým mafiánskym milencom. Jej odpoveď bola veľmi stručná: „Bavíme sa o období pred 22 rokmi. Každý človek prechádza vývojom a má právo na zmenu. Dovoľte ju aj mne,“ odpovedala nová spolnomocnenkyňa.

A vyjadrila sa aj k dávnejšiemu tvrdeniu Mariana Kočnera, že jej údajne pomáhal, keď sa pohádala s Borisom Kollárom a požičiaval jej auto. Ako to teda bolo? „Nerozumiem otázke. Nestretávali sme sa,“ reagovala sucho Krištúfková.

Čo vlastne bude robiť?

Petra Krištúfková je matkou druhého dieťaťa svojho straníckeho šéfa Borisa Kollára. A keďže má len bakalársky titul a jej meno sa nikdy nespájalo s výrazným angažovaním v sociálnej politike, vyzerá to tak, že šéf strany Sme rodina len vyboxoval teplé miesto pre svoju bývalú milenku.

Minister práce Milan Krajniak sa jej však zastal: „Bolo to výhradne moje rozhodnutie. Som presvedčený, že tento post má zmysel. SOS dávku pre rodiny v núdzi kompletne vymyslela a pripravila Petra Krištúfková. Novú funkciu bude vykonávať bez nároku na mzdu.“

A čo vlastne bude nová splnomocnenkyňa robiť? Podľa ministra Krajniaka má hlavne upozorňovať na diery v sociálnom systéme, aby žiadna rodina nezostala bez príjmu.

Keď sa na tlačovke dostala k slovu Krištúfková, aby obhájila svoju novú pozíciu, veľa toho nepovedala: „Situácia si bude vyžadovať každú nápomocnú ruku. Môžem len pomôcť a nie je za tým nič iné.“

