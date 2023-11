Zdroj: Polícia SR - Trenčiansky kraj , Unsplash.com Krvavá DRÁMA v slovenskej krčme! Mladík s NOŽOM v ruke zranil troch ľudí Iba 17-ročný chlapec útočil s nožom v ruke v jednej zo slovenských krčiem. Zranil viacero ľudí. 7. november 2023 Rastislav Búgel Krimi

7. november 2023 Rastislav Búgel Krimi Krvavá DRÁMA v slovenskej krčme! Mladík s NOŽOM v ruke zranil troch ľudí Iba 17-ročný chlapec útočil s nožom v ruke v jednej zo slovenských krčiem. Zranil viacero ľudí.

V Dubnici nad Váhom sa počas víkendového večera odohrala krvavá dráma. Informovala o tom polícia s tým, že na terase pohostinstva mala najskôr prebehnúť potýčka dvoch žien.

Dobodal niekoľko mužov

„Jeden zo svedkov, 46-ročný muž, sa snažil situáciu medzi ženami upokojiť. Počas toho k nemu pristúpil len 17-ročný chlapec s nožom v ruke a bodol ho 3 krát do oblasti brucha. Následne mladý páchateľ pristúpil aj mladistvému, tiež 17-ročnému chlapcovi, ktorého fyzicky napadol,“ píše polícia.

S nožom ho raz bodol do ľavého ramena so slovami "dopichám Ťa celého“.

Napadol aj ďalšieho

„Útočník potom napadol aj 33-ročného muža a to tak, že ho opakovane udrel päsťou do oblasti tváre, pričom po páde poškodeného na zem pokračoval v útoku kopaním do chrbta. Následne z miesta činu ušiel,“ opisujú muži zákona.

Polícia okamžite rozbehla pátranie a útočníka už na druhý deň zadržala.

Čelí obvineniu

„Polícia po vykonaní výsluchu svedkov udalosti a ďalších potrebných procesných úkonov dospela k záveru, že má dostatok podkladov k tomu, aby mohlo byť voči útočníkovi vznesené obvinenie. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Trenčín vzniesol obvinenie 17-ročnému mladíkovi zo zločinu Ublíženie na zdraví v štádiu pokusu v súbehu s prečinom Výtržníctvo a prečinom Nebezpečné vyhrážanie. Zároveň podal podnet na jeho vzatie do väzby,“ píše polícia na sociálnej sieti.

Na rozhodnutie súdu teraz mladík čaká v cele policajného zaistenia.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk