Zdroj: AP Photo/Petr David Josek Kto MÁ najväčšie šance vyhrať prezidentské voľby v Česku? Podľa PRIESKUMU je favoritom... Z prieskumu agentúry Median vyplýva, že volebná účasť by mohla dosiahnuť 62 percent. Ako by hlasovali ľudia? 10. január 2023 Zo zahraničia

10. január 2023 Zo zahraničia Kto MÁ najväčšie šance vyhrať prezidentské voľby v Česku? Podľa PRIESKUMU je favoritom... Z prieskumu agentúry Median vyplýva, že volebná účasť by mohla dosiahnuť 62 percent. Ako by hlasovali ľudia?

Zdroj: AP Photo/Petr David Josek

V prvom kole prezidentských volieb v Českej republike, ktoré sa budú konať v piatok a v sobotu, má najväčšiu šancu zvíťaziť generál vo výslužbe Petr Pavel s 29,5 percenta hlasov pred expremiérom Andrejom Babišom (ANO) s 26,5 percenta. Tretia je ekonómka Danuše Nerudová s 21 percentami. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median, ktorý sa uskutočnil od 5. do 9. januára, informuje TASR na základe správy spravodajského webu Novinky.cz.

Pavel aj Babiš majú rovnaké voličské jadro – obaja po 18,5 percenta, avšak Pavel má s 31 percentami vyšší potenciál, kým Babiš má 29 percent. Nerudovej volebné jadro je iba na úrovni 9,5 percenta a jej potenciál dosahuje 23 percent.

V druhom kole by podľa prieskumu Pavel porazil Babiša aj Nerudovú. Ak by do druhého kola postúpili Nerudová a Babiš, expremiér by aj tu prehral.

Ako ďalej vyplýva z prieskumu, volebná účasť by mohla dosiahnuť 62 percent.

ilustračné foto

Zdroj: TASR