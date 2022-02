Zdroj: Bolf Ktoré prechodné bundy by mali byť v pánskom šatníku? Žiadny pánsky šatník nie je kompletný bez prechodných búnd, ktoré využijete v jarnom a jesennom období. 18. február 2022 Tlačové správy

Prechodné bundy majú mnoho podôb, takže každý si môže vybrať také, ktoré najlepšie vyhovujú životnému štýlu, preferenciám a individuálnemu vkusu. Móda je rozmanitá a vy máte možnosť siahnuť po bundách podľa aktuálnych trendov, alebo si vybaviť skriňu nadčasovými modelmi s dizajnom, ktorý odoláva zubu času. Pripravili sme si pre vás prehľad pánskych prechodných búnd, ktoré sú na výslní roky, sú univerzálne a nepochybne si nájdu miesto u každého muža.

Pánska bomber bunda

Bomber bundu, legendu medzi prechodnými bundami, asi netreba nikomu bližšie predstavovať. Je to ikonický kúsok oblečenia charakteristického dizajnu, ktorý má svoj pôvod vo vojenskej výbave pilotov a postupne si vďaka svojim vlastnostiam prerazil cestu aj mimo armády. Spočiatku bombera prenikla do rôznych subkultúr, no dnes je na výslní a je obľúbeným druhom oblečenia mnohých mužov na celom svete. Módni návrhári preto vo svojich kolekciách každoročne myslia na to, aby ju zaradili do ponuky, niekedy s drobnými inováciami, inokedy v podstate v podobe, akú mala pri svojom zrode. Pánska bombera sa vám bude ľahko kombinovať a hodí sa takmer ku všetkému, čo vám visí v skrini.

Prešívaná prechodná bunda

Ďalšou univerzálnou bundou do prechodného obdobia, ktorá by nemala chýbať žiadnemu mužovi, je prechodná bunda. Na výber máte mnoho farebných prevedení a modelov s kapucňou, bez kapucne, takže určite nebudete mať problém rozhodnúť sa pre takú, ktorá najlepšie zapadne k vašej osobnosti. Prešívané bundy tmavých, základných farieb sa hodia do práce aj na voľný čas. Na šport si môžete pokojne zvoliť aj výrazné a krikľavé farby, v ktorých budete neprehliadnuteľní.

Softshellová bunda

Prechodné počasie býva nevyspytateľné, preto by vrchná vrstva mala byť na jeho výkyvy pripravená. Dážď, vietor a chlad nemajú šancu, ak si oblečiete softshellovú bundu. Funkčný materiál sa postará o váš tepelný komfort, takže niet divu, že sa softshellové bundy medzi mužmi tešia obrovskej popularite. Sú praktické, univerzálne, hodia sa rovnako dobre do mesta aj na výlety do prírody a turistiku. Ak hľadáte praktickú všestrannú bundu, softshellku určite zaraďte na zoznam.

Nesmrteľná parka

Poslednou pánskou bundou, ktorá vyniká praktickosťou a navyše výborne vyzerá, je parka. Jej predĺžený strih sa postará o to, že vám bude aj v sychravom a chladnom počasí príjemne teplo. Najpopulárnejšie sú parky v neutrálnych farbách ako vojenská zelená, tmavomodrá, hnedá alebo sivá, pretože sa hodia k čomukoľvek a nepodliehajú módnym trendom. Využijete ich počas viacerých sezón. Ak si kúpite model so štýlovou kapucňou lemovanou kožušinou, zabezpečíte si imidž trendsettera.

Tieto, ale aj mnohé ďalšie pánske prechodné bundy nájdete v internetovom obchode Bolf.sk. Prezrite si ponuku moderných pánskych búnd vo výbornej kvalite za dostupné ceny a doplňte si šatník o skvelé kúsky na nadchádzajúcu sezónu.

