19. jún 2021 Cestovanie Kupujete dovolenku? POZOR na falošné recenzie a podozrivo nízku cenu! Pri nákupe dovolenky je dôležitá obozretnosť. Vhodné je preto preštudovať si recenzie, overiť si adresu ubytovania a zvoliť si bezpečný spôsob platby.

Pozor si treba dať napríklad na podozrivo nízku cenu. Tipy, ako postupovať, priblížilo na základe skúseností Európske spotrebiteľské centrum v SR.

Falošné recenzie

Upozorňuje na falošné recenzie, ktoré sa môžu vyznačovať napríklad tým, že v nich chýba text a neuvádzajú nič iné, ako plné hodnotenie. „Sledujte aj to, či všetky kladné recenzie nepochádzajú od recenzentov, ktorí navštívili vilu alebo apartmán po prvýkrát. Prečítajte si čo najviac recenzií a skúste hľadať aj na viacerých stránkach,“ radí centrum.

Aj pri serióznych poskytovateľoch sa podľa spotrebiteľského centra môže stať, že adresa uvedená v popise ponuky nemusí po zadaní do vyhľadávača zobraziť konkrétne ubytovacie zariadenie. Ak klient nevie nájsť na mape vybrané zariadenie, spotrebiteľské centrum odporúča kontaktovať prenajímateľa a požiadať o presné súradnice. Následne navrhuje využiť online nástroje na overenie, či daná adresa existuje a či fotky a prípadný tvar a umiestnenie apartmánu alebo vily zodpovedá realite.

Kedy a ako platiť?

„Ak ste si našli ubytovanie cez platformu, nenechajte sa zlákať na komunikáciu mimo platformy. Nestojí to za to. Ochráňte seba, svoje platby a osobné údaje tým, že zostanete na zabezpečenej platforme počas celého procesu – od komunikácie, cez rezerváciu a platbu,“ zdôraznilo spotrebiteľské centrum. Odôvodňuje to vyššou istotou, že peniaze neskončia na účte podvodníka a informácie o kreditnej karte alebo iné údaje nebudú zneužité.

Odporúča tiež trvať na úhrade platby pri nástupe na ubytovanie, prípadne na úhrade väčšej časti platby rezervácie až v deň príchodu. „Za bezpečný spôsob platby sa považuje platba kartou cez zabezpečenú platobnú bránu tretej strany. Pokiaľ je potrebné uhradiť rezerváciu vopred, uprednostnite preto platbu kartou,“ radí spotrebiteľské centrum.

Podotýka, že ak by išlo o podvod, je možné sa obrátiť na svoju banku a požiadať o vykonanie spätného zaúčtovania platby, tzv. chargeback. Vyhnúť sa preto podľa centra treba platbám vopred prevodom na účet, pri ktorých chargeback nie je možný.

Pozor na nízke ceny!

Varuje zároveň pred podozrivo nízkou cenou. „Pamätajte, že ak ponuka vyzerá príliš dobre na to, aby bola pravdivá, potom to tak je. V týchto prípadoch pristupujte k objednávke obozretne a využite uvedené možnosti platby, ktorými si môžete zachrániť peniaze,“ zdôraznilo spotrebiteľské centrum.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR