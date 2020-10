20. október 2020 Zo Slovenska Kúrenie bude lacnejšie: Pri byte môžete na teple ušetriť až 55 eur!

Celková úspora na palivách, ktorá by sa mala prejaviť v roku 2021, bude 15,7 milióna eur.

Ceny tepla dodávaného prostredníctvom šiestich štátnych teplárenských spoločností by v roku 2021 pre zavedené úspory mali klesnúť, respektíve by nemali stúpať. Oznámil to podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) za účasti generálneho riaditeľa spoločnosti MH Manažment Ľuboša Lopatku a členky predstavenstva Marianny Ondrovej.

Teplo bude lacnejšie

„Najväčšiu úsporu by sme chceli oznámiť v Bratislavskej teplárenskej spoločnosti, mala by klesnúť o 10 % oproti minulému roku, čo predstavuje úsporu 55 eur na priemerný byt (na domácnosť). V Žiline pokles bude 4 %. V Martinskej teplárenskej, kde máme za sebou masívnu investíciu a zvýšili sa fixné náklady, bude pokles 0,6 %, v Trnavskej teplárenskej 0,4 %. V Teplárni Košice bude pokles o 1,7 %,“ priblížil Lopatka. V Zvolenskej teplárenskej avizoval nárast o 3 %.

Lopatka vidí úspory v štátnych teplárenských spoločnostiach najmä v sústredení ich riadenia do MH Teplárenského holdingu. „Tento holding zabezpečí výrazné zníženie počtu riadiacich stupňov a v konečnom dôsledku činností, ktoré sú podporné, napríklad účtovníctvo. Tie sa dajú zdieľať v rámci skupiny. Výsledkom by mala byť nižšia cena tepla,“ povedal.

Úspory budú pri efektívnejšom riadení teplární aj v znížení nákupných cien palív. „Podarilo sa nám pre rok 2021 znížiť cenu (nakupovaného) plynu o 33 %, cenu štiepky o 16 % a uhlia o 17 %. Celková úspora na palivách, ktorá by sa mala prejaviť v roku 2021, bude 15,7 milióna eur,“ oznámil generálny riaditeľ MH Manažment. Negatívne, vo výške 5 miliónov eur, bude podľa neho proti úsporám pôsobiť cena emisných povoleniek. „Tento vplyv by mal však byť pozitívne pohltený úsporami,“ poznamenal.

Bez uhlia

Štátne teplárenské spoločnosti združené do MH Teplárenského holdingu by podľa Lopatku chceli najneskôr v roku 2023 vylúčiť zo svojej palivovej základne uhlie, a to čierne v Košiciach a hnedé v Žiline. „Chceme sa zamerať na spaľovanie štiepky v teplárni v Martine a vo Zvolene. V Bratislave by sme po dlhých rokoch chceli využiť odpadovú paru zo spoločnosti OLO (Odvoz a likvidácia odpadu, pozn. red.),“ priblížil Lopatka strategické smerovanie teplární.

V Košiciach by podľa Lopatkových slov chcel teplárenský holding pokročiť v projekte využitia geotermálnej energie. Vo všetkých teplárňach by podľa svojich slov chcel v budúcnosti energeticky zhodnocovať komunálny odpad, ktorý v súčasnosti končí na skládkach.

Podľa Ondrovej má MH Manažment okrem podielov v šiestich teplárenských spoločnostiach menšinové podiely aj v 17 spoločnostiach SAD (Slovenská autobusová doprava). „Keďže MH Manažment na týchto vlastníckych podieloch SAD nezarába, nie je dôvod, aby ich ďalej vlastnil. Z tohto dôvodu zvažujeme ich predaj, ktorým by MH Manažment získal finančné zdroje nielen na modernizáciu štátneho teplárenského holdingu alebo aj na rekonštrukciu Kúpeľov Sliač,“ dodala Ondrová.

Zdroj: TASR