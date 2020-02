6. február 2020 Eliška Šándorová Rôzne KURIOZITA DŇA: Blbec roka?! Nechal sa zamknúť v obchode, že "nakúpi", kým to nepíplo

Tak tomu sa povie smola. Mladík si myslel, že po bezplatnom "nákupe" si len tak odíde z predajne.

Je už samozrejmé, že väčšina obchodov je pod dohľadom kamier alebo alarmov. Jeden mladík to akosi podcenil. Vošiel do obchodu v Poprade a zotrval v ňom až do konca prevádzkovej doby, aj potom, čo bol obchod zamknutý a nikto iný v ňom nebol.

„Následne niekoľko kusov tovaru znehodnotil a vrátil späť do regálov. Potom z dvoch pokladní vybral mince a odložil ich do vrecka bundy,“ informuje na sociálnej sieti Polícia Slovenskej republiky.

A pokračoval ďalej – z regálov povyberal tovar a vložil ho do tašiek, ktoré našiel pri pokladniach. A aby toho nebolo málo, vložil tam aj mobilný telefón s nabíjačkou. Telefonovať z neho rozhodne nebude.

Keď už mal „nákup“ nachystaný a chcel odísť, nerátal s tým, že spustí alarm. Policajti ho našli a predviedli na policajné oddelenie. Polícia predmetný skutok vyšetruje.