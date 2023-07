KURIOZITA DŇA: Čo to môže byť? Svet skúma ZÁHADNÝ objekt, ktorý vyplavilo na pláž

Austrálska polícia skúma pôvod neznámeho veľkého valcovitého telesa pokrytého morskými kôrovcami, ktoré v nedeľu vyplavila voda na odľahlú pláž v štáte Západná Austrália približne 250 kilometrov severne od mesta Perth. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

„Objekt by mohol pochádzať zo zahraničnej vesmírnej nosnej rakety a my sme v kontakte so svetovými partnermi, ktorí by nám mohli poskytnúť viac informácií,“ uviedla Austrálska vesmírna agentúra (ASA) na sociálnej sieti Twitter.

Vyzvala zároveň tamojších obyvateľov, aby sa nepokúšali neznámy predmet presúvať.

Predmet je v súčasnosti bezpečný a „nepredstavuje žiadne riziko pre spoločnosť,“ uviedla polícia s odvolaním sa na analýzu objektu, ktorú vykonali príslušné úrady.

Medzinárodné vesmírne centrum univerzity v Západnej Austrálii uviedlo, že objekt podľa všetkého pochádza zo štartu indickej vesmírnej rakety, ktorý sa uskutočnil pred niekoľkými mesiacmi, cituje DPA.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA's Midwest.



The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police.



The item is… pic.twitter.com/XzUhAGznna