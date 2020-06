15. jún 2020 KAW Zo Slovenska KURIOZITA DŇA: Do solárka sa prišiel vyhriať polmetrový had!

Čo by ste povedali, keby vašim spoločníkom pri slnení bol živý polmetrový had? Asi by vám nebolo všetko jedno.

Relax v soláriu sa z minúty na minútu zmenil na stresovú situáciu. Veď čo by ste povedali, keby vašim spoločníkom pri slnení bol had!

Vyššie opísanú situáciu zažili v soláriu na Bohrovej ulici v bratislavskej Petržalke. Večer sa tam tichúčko priplazil had. „Na prítomnosť nezvaného hosťa telefonicky pracovníci solária upozornili mestských policajtov. Ukázalo sa, že v tomto prípade to bola zákonom chránená vyše 60 centimetrov dlhá užovka hladká,“ informuje o tom bratislavská mestská polícia na sociálnej sieti.

O nezvaného hosťa sa postaral privolaný odborník – herpetológ. Užovku odchytil a neskôr vypustil do jej prirodzeného prostredia.

