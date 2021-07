Zdroj: Facebook.com/Astronomický ústav AV ČR KURIOZITA DŇA: Nočnú oblohu nad Českom rozsvecujú záhadné SVIETIACE oblaky Tento zaujímavý úkaz je vidieť iba v období letného slnovratu v noci – hodinu a pol po západe alebo pred východom slnka. 8. júl 2021 Zo zahraničia

Letný slnovrat prináša nad Českom i zaujímavé predstavenie na nočnej oblohe. Vysoko nad bežnou oblačnosťou – vo výške 80 až 85 kilometrov – vznikajú takzvané nočné svietiace oblaky.

Svietiace oblaky

„Dodnes nie je isté, čo to presne je, ale predpokladá sa, že sú to ľadové kryštáliky, možno aj prachové zrná obalené ľadom,“ uviedol v utorok pre Český rozhlas Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akadémie vied ČR.

Práve v júni a v júli sú z územia Česka dobre pozorovateľné polárne mezosférické oblaky. Vznikajú v časti atmosféry, takmer na hranici vesmíru, kde teplota klesá až na mínus 130 stupňov Celzia a ide tak o najchladnejšie miesta ovzdušia.

„Veľa o nich nevieme; lietadlá tam nedoletia, družice sú zasa príliš vysoko. Fyzikálne údaje boli preto zozbierané iba z preletov rakiet,“ uviedol Suchan o čiastočkách, ktoré sú až o 70 kilometrov vyššie než bežná oblačnosť.

Odkiaľ sa dá pozorovať?

Tento zaujímavý úkaz je vidieť iba v období letného slnovratu v noci – hodinu a pol po západe alebo pred východom slnka. V danej dobe totiž svietiace oblaky stále zo šikma osvetľuje slnečné žiarenie.

Osvetlená obloha je voľným okom najlepšie vidieť v miestach s malým svetelným znečistením a s dobrým výhľadom na sever. „Vyskytuje sa najčastejšie tesne nad obzorom. Vyzerá to ako strieborná pavučinka. Česká republika patrí k najjužnejším miestam, odkiaľ sa dá pozorovať,“ vysvetlil astronóm.

„Štatistika síce hovorí, že úkaz v posledných rokoch pribúda, hoci presne nevieme prečo. Nie je to však záruka, že ho bude vidieť každú noc; záleží to totiž od podmienok, ktoré nie sú do dneška presne stanovené,“ dodal.

