9. október 2021 Monika Hanigovská Magazín Talibanskí bojovníci ako herci zo seriálu Priatelia. VIDEO baví svet! Svetom najprv obleteli fotky, na ktorých sedia „v kačičkách“, teraz na internete koluje nové vylepšené video.

Len nedávno svet obleteli fotky, na ktorých sa bojovníci afganského radikálneho hnutia Taliban zabávajú na farebných plavidlách v tvare labutí, pričom si túto aktivitu na jazere poriadne užívali.

Tieto bizarné momentky šokovali širokú verejnosť. Hnutie pritom podľa mnohých správ doteraz potláča základné ľudské práva, a to najmä u nežnejšieho pohlavia. Taliban schvaľuje popravy, odsekávanie končatín, zakazuje hudbu okrem náboženskej a ženy úplne izoluje. Predstavy Talibanu o riadení miliónov ľudských duší je ďaleko od slova „priateľstvo“.

Priatelia v novej forme

Na internete sa však začalo šíriť video, ktoré to všetko posunulo ešte na vyšší level. Už v úvode spoznáte hit I'll be there for you od hudobnej dvojice The Rembrandts. Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross v ňom ale nevystupuje!

Ukazuje tamojších bojovníkov vo fitku, trampolíne, pričom niektorí z nich si neopustili ani jazdu na kolotoči, konkrétne na koníkoch.

Bola to asi ich nadšenie a svornosť, čo inšpirovalo autora tohto videa natoľko, že mu prepožičal zvučku zo známeho amerického seriálu. Veď posúďte sami!

