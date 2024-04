8. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia KURIOZITA DŇA: Zlodej predstieral, že je vrece odpadkov! Natočila ho KAMERA Zábery prefíkaného zlodeja zabávajú internet. Predstieral totiž, že je vrece s odpadkami.

Prefíkanosť zlodejov nepozná hraníc. Na jednom z nich sa teraz zabáva celý svet. Ako s odvolaním sa na viacero zahraničných zdrojov informoval portál novinky.cz, zlodej sa v kalifornskom meste Sacramento prezliekol za vrece s odpadkami.

Chodiace vrece

V nezvyčajnom prestrojení prišiel pred jeden z domov. Snažil sa tak oklamať bezpečnostnú kameru a zmocniť sa balíčka, ktorý pred dverami nechala kuriérska spoločnosť.

Keď zistil, že je vzduch čistý, dalo sa „vrece“ do pohybu.

„Zlodej však zostal komicky po celú dobu v podrepe, a to aj pri odchode, keď už mal balíček vo svojej moci. Možno mal obavy, že by zakrytá tvár nestačila a bol by identifikovateľný podľa oblečenia,“ píše server.

Pobavil sa aj muž, ktorého okradli

Zábery sa dostali na internet a vidno na nich, ako z vreca celú dobu vykúkajú iba nohy v bielych topánkach.

Hoci majiteľ domu prišiel o balíček, na záberoch sa dobre pobavil. „Najprv som si myslel, že si zo mňa niekto robí srandu. Potom som bol nahnevaný, pretože v balíčku bolo niečo, na čo som čakal, ale nakoniec mi to prišlo zábavné,“ nechal sa počuť Omar Munoz.

„Beriem všetko s nadhľadom, pretože také veci k životu patria. Keď sa na všetko pozeráte z tej zlej stránky, nikam sa nedostanete,“ vysvetlil svoj životný postoj.

Zdroj: Dnes24.sk