28. január 2022 Zo zahraničia Lavrov: My vojnu nechceme, ale nedovolíme, aby boli pošliapané naše záujmy

V piatok to vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého citovala agentúra TASS.

Vojnu nechceme, ale…

„Ak by to záviselo od Ruska, vojna nebude. My vojnu nechceme, ale nedovolíme, aby boli pošliapané a odignorované naše záujmy,“ uviedol Lavrov počas rozsiahleho rozhovoru, ktorý v piatok poskytol ruským rozhlasovým staniciam.

Lavrov v rozhovore označil písomnú odpoveď Spojených štátov na návrh bezpečnostných záruk žiadaných Ruskom za „vzor diplomatickej slušnosti“ v porovnaní s odpoveďou, ktorú Moskve doručilo NATO.

„Odpoveď NATO je natoľko zideologizovaná, priam až dýcha výnimočnosťou Severoatlantickej aliancie, jej špeciálnym poslaním a účelom. Až som sa hanbil za tých, ktorí tieto texty písali,“ uviedol Lavrov s tým, že v súčasnosti viaceré rezorty analyzujú dokumenty, ktoré Moskve doručili USA a NATO.

V tejto súvislosti šéf ruskej diplomacie tiež uviedol, že v nadchádzajúcich týždňoch sa uskutoční ďalšie stretnutie predstaviteľov Ruska a Spojených štátov.

Lavrov však upozornil aj na to, že prípadné uvalenie nových sankcií zo strany Spojených štátov na Rusko „sa bude rovnať rozvráteniu vzťahov“ medzi Moskvou a Washingtonom.

Čo vlastne chcú?

Po tom, ako Rusko nazhromaždilo v blízkosti hraníc Ukrajiny tisíce vojakov, začali narastať obavy medzinárodného spoločenstva, že Moskva chystá inváziu do tejto bývalej sovietskej krajiny. Spojené štáty a ich spojenci Rusku pohrozili, že ak zaútočí na Ukrajinu, zavedú proti nemu tvrdé sankcie.

Rusko poprelo, že plánuje napadnúť Ukrajinu. Žiada však od USA a NATO bezpečnostné garancie, v rámci ktorých požaduje aj to, aby sa Ukrajina nestala súčasťou Aliancie.

V reakcii na túto skutočnosť viedli USA a spojenci NATO v uplynulých týždňoch intenzívne rokovania s Ruskom a poskytli Ukrajine vojenskú podporu. USA tiež v stredu doručili Rusku písomnú odpoveď na návrh bezpečnostných zá­ruk.

