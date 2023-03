Zdroj: TASR/AP Lavrova na medzinárodnej konferencii za reči o vojne na Ukrajine tak VYSMIALI, až zmĺkol Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na medzinárodnej konferencii Raisina Dialog v Indii vyhlásil, že Rusko je vo vojne s Ukrajinou obeťou, za čo si od publika vyslúžil posmech. 4. marec 2023 Zo zahraničia

4. marec 2023 Zo zahraničia Lavrova na medzinárodnej konferencii za reči o vojne na Ukrajine tak VYSMIALI, až zmĺkol Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na medzinárodnej konferencii Raisina Dialog v Indii vyhlásil, že Rusko je vo vojne s Ukrajinou obeťou, za čo si od publika vyslúžil posmech.

V sobotu to uviedla agentúra DPA, informuje TASR. „Táto vojna, ktorú sa snažíme zastaviť a ktorá bola proti nám spustená so zneužitím ukrajinského obyvateľstva,“ začal vetu Lavrov, no zháčil sa, keď sa z publika začal ozývať pobavený smiech.

Po krátkej prestávke minister pokračoval: „…ovplyvnila ruskú politiku aj v oblasti energetiky.“

Lavrov vyhlásil, že Rusko sa už viac nebude spoliehať na partnerov z krajín Západu a spoľahlivých spojencov v oblasti energetiky bude hľadať v Indii alebo v Číne.

Hoci nešlo o prvú situáciu, keď Lavrov či iní ruskí predstavitelia pripísali zodpovednosť za konflikt na Ukrajine západným krajinám, šéf ruského rezortu diplomacie prvýkrát v tejto súvislosti použil výraz „vojna“.

Kremeľ totiž inváziu na Ukrajinu nazýva „špeciálnou vojenskou operáciou“ zameranou na „demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny“.

Televízia Sky News pripomína, že každoročná konferencia Raisina Dialog je jednou z mála medzinárodných akcií, na ktoré sú stále pozývaní predstavitelia Ruskej federácie.

India s Ruskom udržuje blízke ekonomické i vojenské vzťahy, no zároveň vyhlasuje, že v otázke invázie na Ukrajinu chce zostať neutrálna.

Zdroj: TASR