Legendárnemu futbalistovi praskli nervy: TAKTO zmlátil mladého rozhodcu! VIDEO

Hnus a poriadne silná káva. Tak sa dá pomenovať vyčíňanie bývalého kapitána ruskej futbalovej reprezentácie Romana Širokova v amatérskej lige.

Zdroj: TASR/AP

Rodák z mesta Dedovsk síce nepôsobil v zahraničí, ale len v ruskej súťaži, no aj tak sa stal hviezdou. Teraz si však svoju povesť pošramotil.

Neodpískaná penalta

Širokov, ktorý počas aktívnej kariéry hral napríklad za Zenit Petrohrad, Rubin Kazaň či moskovské kluby Spartak a CSKA, nezvládol situácia v amatérskej lige. Počas jedného zo zápasov neposúdil hlavný rozhodca jeho stret zo spoluhráčom ako faul a nenariadil pokutový kop. Následne mal Širokov na arbitra Nikitu Dančenka kričať, že ak ho za protestovanie vylúči, napadne ho. To aj po pár sekundách spravil.

Rana do tváre

Také niečo sme na futbale dlho nevideli, aby hráč knokautoval rozhodcu. Bývalý ruský reprezentant jednou ranou do oblasti oka poslal mladého arbitra k zemi. Dančenko putoval do nemocnice, kde strávil štyri hodiny a Širokov pod sprchy. Rozhodca zvažuje právne postih, no zrejme k tomu nepríde.

Ospravedlnil sa mu

Netrvalo dlho a Roman Širokov, mimochodom 57-násobný reprezentant zbornej, sa mu ospravedlnil cez Instagram. „Chcem sa úprimne ospravedlniť rozhodcovi za neprimeraný čin, ktorého som sa dopustil. Som si plne vedomý, že neodpískaná penalta a udelenie červenej karty nemôžu byť dôvodom k tomu, čo som spravil. Verím, že Nikita sa čo najskôr vylieči a bude zase rozhodovať,“ uviedol Širokov.

Zdroj: YouTube.com

