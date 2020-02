Legendárny Pelé je na tom zle: Má depresie a nemôže chodiť!

View this post on Instagram

- Gwiji wa soka nchini Brazil 🇧🇷 na Ulimwenguni, Pele hayuko radhi kuondoka nyumbani kwake kwasababu hawezi kutembea bila usaidizi, hii ni kwa mujibu wa mtoto wake... Bingwa huyo mara tatu wa kombe la dunia, aliyejipatia sifa za kuwa mchezaji bora zaidi kuwahi kutokea katika historia ya mchezo wa Soka, alipelekwa hospitalini akiugua mara kwa mara mwaka uliopita. . 🗣 ''Anaona aibu hataki kwenda nje , hataki kuonekana ama kufanya kitu chochote kinachomtaka yeye kutoka nje. Ni dhaifu.. 🗣 "Fikiria, yeye ndiye Mfalme, alikuwa mtu wa kuvutia kila wakati na leo hawezi kutembea vizuri... mwanawe Edinho Alisema. . - Pele alifunga jumla ya magoli 1,281 ikiwa ni rekodi ya duniani katika mechi 1,363 wakati wa kipindi chake cha miaka 21 katika kandanda , ikiwemo magoli 77 katika mechi 91 akiichezea Brazil... Hali yake ya kiafya imekuwa ikitia watu wasiwasi katika miaka ya hivi karibuni na alifanyiwa upasuaji wa tezi dume 2015 baada ya kulazwa hospitalini kwa mara ya pili katika kipindi cha miezi sita.. #Brazil #Pele #Santos Na Harunlugoyah