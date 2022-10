Zdroj: pixabay.com , pixabay.com LGBTI prirovnali k satanizmu: KRESŤANSKÉ gymnázium kritizujú pre kontroverzný školský poriadok Škola údajne pripravuje vyjadrenie pre LGBTI komunitu, kde vysvetlí svoje konanie. 21. október 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

21. október 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska LGBTI prirovnali k satanizmu: KRESŤANSKÉ gymnázium kritizujú pre kontroverzný školský poriadok Škola údajne pripravuje vyjadrenie pre LGBTI komunitu, kde vysvetlí svoje konanie.

Téma práv LGBTI komunity na Slovensku rezonuje ako nikdy predtým. Diskusia sa rozprúdila dvojnásobnej vražde v Bratislave, ktorej dôvodom bola nenávisť voči homosexuálom.

Debata presiakla aj do politiky a strana SaS prišla s návrhom inštitútu partnerského spolužitia, ktorý by zjednodušil život párom rovnakého pohlavia. Návrh však neprešiel a poslanci ho neposunuli ani do druhého čítania.

Sporná veta

Na netoleranciu voči LGBTI komunite upozornil aj šéfredaktor portálu Aktuality Peter Bárdy. Ten na Facebooku zverejnil časť školského poriadku kresťanského gymnázia v Žiline. Škola v ňom zakazuje žiakom nosiť LGBT symboly, ktoré označuje za protikresťanské.

„Žiaci nemôžu nosiť oblečenie a doplnky, ktoré propagujú politické presvedčenie, satanizmus, LGBT a iné protikresťanské skupiny,“ stojí v školskom poriadku s dôvetkom, že školáci tiež nesmú nosiť pearcing.

„Školský poriadok žiakov Gymnázia Kráľovnej pokoja v Žiline. Aké ľahké je byť zaškatuľkovaný ako protikresťanský,“ okomentoval Bárdy.

Škola sa ospravedlňuje

Televízia Markíza oslovila predmetné gymnázium, to na situáciu reagovalo ospravedlnením a školský poriadok zo svojho webu nateraz stiahlo.

„Je nám to ľúto, ak to takto niekto číta. Pripravujeme vyjadrenie pre LGBTI+ komunitu, kde poskytneme stanovisko,“ uviedla pre Markízu riaditeľka školy Anastázia Strečková.

S nevôľou sa formulácia v školskom poriadku stretla aj v samotnom pedagogickom zbore. Dlhoročný učiteľ Róbert Andrejko znenie poriadku dlhodobo kritizuje.

„Toto nešťastné vyjadrenie, za ktoré by som sa chcel ja, ako súkromná osoba, ako učiteľ, ospravedlniť všetkým, ktorých sa to mohlo dotknúť. Bolo nešťastné, týka sa to sekcie, ktorá sa týka len starostlivosti o zovňajšok, o oblečenie,“ povedal televízii Andrejko s tým, že verí, že medializácia prípadu jeho kolegom konečne nastaví zrkadlo.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Školský poriadok žiakov Gymnázia Kráľovnej pokoja v Žiline. Aké ľahké je byť zaškatulkovaný ako protikresťanský. Posted by Peter Bardy on Wednesday, October 19, 2022

Zdroj: Dnes24.sk