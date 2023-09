Zdroj: Pexels.com , Pexels.com Lietadlo muselo NÚDZOVO pristáť: Cestujúci s hroznou HNAČKOU pošpinil celú palubu Pilot hovoril o biohazarde na palube a požiadal o núdzové pristátie. Jeden z cestujúcich mal totiž strašnú hnačku a silne znečistil celé lietadlo. 7. september 2023 Zo zahraničia

Počas letu spoločnosti Delta z Atlanty do Barcelony boli pasažieri svedkami poriadne nepríjemného incidentu. Lietadlo sa muselo už po hodine otočiť a núdzovo pristáť.

Pošpinil celé lietadlo

„Hrozí ohrozenie zdravia! Máme na palube pasažiera, ktorý hnačkuje po celom lietadle. Chcú, aby sme sa vrátili späť do Atlanty,“ komunikoval pilot s riadením letovej prevádzky.

Pilot v nahrávke, ktorá unikla na internet, celý incident nazval biohazardom.

Na sociálnych sieťach sa objavili zatiaľ neoverené zábery, ktoré ukazujú znečistenú uličku medzi sedadlami, ktorú mal mať na svedomí pasažier so silnou hnačkou.

Bolo to hrozné

„Môj partner tam bol. Bolo to dosť zlé. Kvapkalo to po celej uličke, strašne to zapáchalo. Použitý dezinfekčný prostriedok spôsobil iba to, že to smrdelo ako ho_no s vanilkou,“ napísala partnerka jedného z cestujúcich.

Silne znečistené lietadlo si musela po pristátí zobrať do parády čistiaca čata. Let do Barcelony napokon opätovne vzlietol o osem hodín neskôr.

„Ja aj moja žena sme boli na palube. Bolo to hrozné. Piloti učinili správne rozhodnutie, keď to otočili. Personál na zemi potom vytrhol koberec a bol inštalovaný nový,“ cituje portál tn.cz slová ďalšieho z pasažierov.

