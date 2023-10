Zdroj: Instagram.com/parishilton Ľudia sa POSMIEVAJÚ synčekovi miliardárky Paris Hilton: Ide o veľkosť jeho hlavy! Ľudia vedia byť za klávesnicou zlí. Hrdú mamu to však nevykoľajilo a hejterom poslala odkaz a vysvetlila, prečo má jej synček väčšiu hlavu. 27. október 2023 TOS Lifestyle

27. október 2023 TOS Lifestyle Ľudia sa POSMIEVAJÚ synčekovi miliardárky Paris Hilton: Ide o veľkosť jeho hlavy! Ľudia vedia byť za klávesnicou zlí. Hrdú mamu to však nevykoľajilo a hejterom poslala odkaz a vysvetlila, prečo má jej synček väčšiu hlavu.

Dedička hotelového impéria, ale aj herečka, speváčka, spisovateľka, modelka či influencerka. Už deväť mesiacov je Paris Hilton (42) aj mamou synčeka Phoenixa.

Hrdá mama zverejňuje fotky s ním na svojom Instagrame. Pred pár dňami to boli snímky na počesť jeho prvej cesty do New Yorku.

Článok pokračuje pod fotografiou.

Posmešky

Pri týchto fotkách sa však objavili viaceré posmešné komentáre narážajúce na veľkosť hlavičky 9-mesačného chlapčeka.

„Niečo s ním nie je v poriadku,“ znie v jednom z komentárov. „Asi má toho veľa na mysli,“ posmieva sa ďalší užívateľ. Veľa komentárov sú v podobe memečiek, ktorými porovnávajú Phoenixa s kreslenými postavičkami s obrovskými hlavami.

Iní sa začali hrať na doktorov na diaľku. „Nemá encefalitídu? Akože nechcem byť drzý, no nevyzerá to normálne,“ napísala jedna zo sledujúcich Paris Hilton. Okrem encefalitídy odznela aj makrocefália.

Vyvrátiť ani potvrdiť sa to nedá, faktom však je, že väčšia aj mierne zdeformovaná hlavička nie je u bábätiek a batoliat taká zriedkavá.

Reakcia

Na margo týchto posmeškov zareagovala vyhlásením na rovnakej sociálnej sieti. „Keď ste v centre pozornosti, negatívnym komentárom sa nevyhnete, ale útok na moje dieťa alebo dieťa kohokoľvek iného je neprijateľný,“ napísala rozhorčene Paris Hilton.

„Moje dieťa je úplne zdravé, rozkošné a anjelské. Phoenix je môj svet a najväčšie požehnanie v mojom živote. Každý deň s ním mi pripomína to, na čom skutočne záleží," doplnila.

Na TikToku pod jedným z videí uviedla: „Môj anjelik je úplne zdravý. Samozrejme, bol u lekára, len má veľký mozog.“

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk