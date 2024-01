4. január 2024 Rastislav Búgel Politika Má Pellegrini na to stať sa PREZIDENTOM? Podľa prieskumu by Korčoka ROZDRVIL v oboch kolách Kto by sa stal novým slovenským prezidentom, keby sa voľby konali na konci decembra?

Ta3 si dala agentúrou Sanep vypracovať prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť, akú podporu by získali potenciálni kandidáti v prezidentských voľbách.

Vyplýva z neho, že na konci decembra by sa volieb zúčastnila len polovica z vyše tisíc respondentov.

Ako by dopadlo prvé kolo?

V prvom kole prezidentských volieb by podľa prieskumu zvíťazil Peter Pellegrini so ziskom 43,9 percenta. Na druhom mieste by s rozdielom viac ako 11 percent skončil Ivan Korčok (32,3 percenta).

Do druhého kola by sa nepozrel Ján Kubiš (9,9 percenta), Štefan Harabin (9,8 percenta), Andrej Danko (3,5 percenta) a ani Krisztián Forró (0,6 percenta).

Kto by sa stal prezidentom?

Do druhého kola by tak postúpil Pellegrini a Korčok. Zúčastnilo by sa ho však už iba 42 percent z opýtaných.

V súboji o prezidentské kreslo by bol úspešnejší Peter Pellegrini, ktorému by dalo svoj hlas 58,1 percenta respondentov.

Ivan Korčok by dostal dôveru 41,9 percenta opýtaných.

