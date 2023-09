Majiteľ psej školy zverejnil POBURUJÚCE video z výcviku: Havkáči museli skákať cez PLAMENE!

Nemeckom otriasa škandál týkajúci sa štvornohých miláčikov. Na internet sa totiž dostalo video zo psej školy s poburujúcim obsahom. Vystrašené psy musia na výcviku preskakovať horiacu prekážku.

Video zverejnil sám majiteľ, krátko na to ho však odstránil.

Ako informuje server Bild, toto cvičisko v Saarbrückene je aktuálne dočasne zatvorené. Tamojšie úrady prevádzkovateľovi činnosť totiž pozastavili.

Ľudia na sociálnych sieťach o týchto metódach búrlivo diskutujú. Pre ochrankyňu zvierat je však celá záležitosť pomerne jasná.

„Takéto metódy výcviku sú neprijateľné, spôsobujú zvieratám strach a v horšom prípade môžu spôsobiť aj vážne fyzické zranenie. Podľa zákona o ochrane zvierat je zakázané spôsobovať zvieratám utrpenie a bolesť," uviedla pre Bild Jana Hoger z organizácie PETA.

