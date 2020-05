4. máj 2020 Správy Rôzne Májové vrtochy počasia: Sychravé dni, mráz i sneh na horách + VÝSTRAHY

V posledných dňoch sa počasie na našom území výrazne zmenilo a v chladnejšom a vlhšom charaktere počasia sa budeme nachádzať aj naďalej.

Zdroj: TASR

Do našej oblasti sa aktuálne dostáva chladnejší a vlhší vzduch, ktorý k nám prúdi po okraji tlakovej níže, ktorá má svoj stred nad Škandináviou. Práve v tomto vlhkom vzduchu sa už v pondelok tvorili početné prehánky a podobný charakter počasia nás čaká aj nasledujúce dni.

Z Atlantiku sa len veľmi pomaly bude cez Britské ostrovy a Severné more presúvať tlaková výš, čo by jej malo trvať minimálne do stredy a počas toho k nám bude aj naďalej po jej prednej strane od severu prúdiť chladnejší a vlhší vzduch.

„Nasledujúce dni sa teda budú niesť v chladnejšom a sychravejšom duchu. Na dennej báze počítajte s prehánkami, prípadne s občasným dažďom. Veľa zrážok dorazí v utorok na studenom fronte a potom v stredu,“ informuje portál iMeteo.sk.

Najviac zrážok by počas nasledujúcich dní mohlo pribudnúť v oblasti severného a východného Slovenska a to aj okolo 25 mm. Okrem zrážok a oblačného počasia bude aj veľmi chladno.

Teploty ešte v pondelok vystúpia na +15 až +20 °C, ale v utorok sa prepadnú na +8 až +14 °C a na juhu do +17 °C a ešte chladnejšie bude v stredu.

Maximálne teploty by sa mali pohybovať od +9 do +14 °C. Stredajšie teploty by mali byť v porovnaní s dlhodobým normálom o 5 až 10 °C nižšie.

Prepad teplôt spôsobí to, že sa postupne zníži aj hranica sneženia. Snehové vločky sa tak môžu postupne objaviť už od 800 m n.m. Ochladí sa aj počas noci a vrátia sa mrazy. V utorok sa ráno očakávajú teploty od +5 do 0 °C a v stredu bude na našom území od +4 do –2 °C.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: SHMÚ

Zdroj: iMeteo.sk