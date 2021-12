Zdroj: TASR/František Iván Máte blízkych v DSS? Môžete byť s nimi na Vianoce! Čo k tomu POTREBUJETE? Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb sú povolené len s negatívnym testom na koronavírus. 16. december 2021 Veronika Hunyadiová Zo Slovenska

Zdroj: TASR/František Iván

Rezort sociálnych vecí zverejnil podmienky, za ktorých môžu príbuzní navštíviť blízkych v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) alebo ich zobrať na vianočné sviatky domov. Správu priniesol portál tvnoviny.sk.

Ako informovala hovorkyňa rezortu Eva Rovenská, všetky návštevy sa musia preukázať negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom, pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19.

Na sviatky domov

Ministerstvo zverejnilo aj podmienky, za ktorých si môžete blízkych zo ZSS zobrať na vianočné sviatky, od 20. decembra do 9. januára, domov.

Klienti môžu opustiť zariadenie sociálnych služieb počas vianočných sviatkov na minimálne 72 hodín. Vo výnimočných prípadoch je možné opustiť zariadenie so súhlasom štatutárneho zástupcu aj na kratší čas, s ohľadom na prevádzkové možnosti samotného poskytovateľa.

Testovanie aj izolácia

Po návrate do zariadenia musia klienta opäť otestovať. Všetci navrátivší tiež pôjdu do izolácie, podľa stanovených podmienok. Zaočkovaní klienti a tí, ktorí prekonali Covid-19 a majú o tom potvrdenie nie staršie ako 90 dní, absolvujú trojdňovú karanténu. Neočkovaní nastúpia do päťdňovej izolácie.

Prijímateľ je povinný podriadiť sa izolácii, a to nasledovne:

Očkovaný – podstúpi izoláciu v trvaní 3 dní

Prekonaný – (preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 90 dní) – podstúpi izoláciu v trvaní 3 dní

Neočkovaný – podstúpi izoláciu v lehote – 5 dní

Čestné vyhlásenie

Po ukončení izolácie klienta v zariadení opäť otestujú. Musí tiež vyplniť čestné vyhlásenie o svojom zdravotnom stave a stave osôb, s ktorými je v styku.

„Ministerstvo pripravuje a realizuje usmernenia s ohľadom na zachovanie bezpečnosti a zdravia klientov a zamestnancov zariadení. Naším cieľom je tiež podpora ich sociálneho kontaktu v maximálnej možnej miere, čo je základom pre zachovanie psychickej a fyzickej pohody. Nevyhnutná je tiež spolupráca s rodinou klientov zariadení, ktorá je základnou filozofiou profesionálnej starostlivosti,“ dodala Rovenská pre tvnoviny.

