25. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Máte doma vkladnú knižku? Banky ich RUŠIA, no Slováci na nich majú STOVKY miliónov eur Vkladné knižky na Slovensku končia. Hoci ich banky nevydávajú už roky, Slováci na nich stále majú obrovské sumy peňazí.

Banky už dlhšie avizujú zánik vkladných knižiek a nové už roky nevydávajú. Ak ešte nejakú máte, v týchto dňoch môžete očakávať oznámenie o vypovedaní zmluvy. Informoval o tom portál spravy.rtvs.sk.

Ako upozornil server, v minulosti sa peniaze na vkladnej knižke zhodnocovali aj 16-percentným úrokom, no v posledných rokoch boli takmer na nule a vkladné knižky tak slúžili len ako akási „úschovňa“ peňazí.

Stovky miliónov eur

„Na vkladných knižkách evidujeme v rámci celého Slovenska 800 miliónov eur,“ uviedol pre portál výkonný riaditeľ Finančného kompasu Matej Dobiš.

Čo robiť, ak máte svoje peniaze na vkladnej knižke? Podľa odborníkov by ste si to mali dobre premyslieť. "Klienti môžu peniaze presunúť na klasické sporenia, ktoré sú k bežnému účtu. Môžu si tiež otvoriť terminované vklady alebo peniaze zainvestovať do podielových fondov, ETF fondov nakúpiť zlato či niektorí aj kryptomeny,“ vraví investičný analytik František Burda.

Vhodné alternatívy

Ak peniaze potrebujete ako okamžite dostupnú rezervu, môžete ich uložiť na sporiaci účet alebo podúčet k bežnému účtu.

Zhodnotenie vašich úspor však v takomto prípade bude takmer nulové. Vhodnou voľbou tak môžu byť napríklad termínované vklady. "Pri tých najkratších sa rozprávame o období šiestich mesiacov. Máme ale aj 12, 24, 36 mesiacov. Už pri tých dvanásťmesačných sa rozprávame o úroku viac ako tri percentá. Pri 24 sme na 3,20 percenta a pri tej najlepšej ponuke pri 36 mesiacoch je to dokonca 3,60 percenta,“ vysvetľuje Matej Dobiš.

Ak chcete svoje peniaze výraznejšie znásobiť, odborníci odporúčajú investície. „Predovšetkým do dlhopisových alebo zmiešaných podielových a ETF fondov. Ak chcem investovať predovšetkým na dôchodok, mal by som sa rozhodne snažiť čo najviac akciovo, teda do akciových podielových fondov alebo ETF fondov,“ uviedol finančný analytik Marián Búlik.

A čo ak sa nerozhodnete pre žiadnu z alternatív? V takom prípade vám banka pošle úspory z vkladnej knižky na účet, ktorý máte v danej banke vedený.

