23. jún 2020 Tlačové správy Máte hlad po tipovaní, ale neviete s kým? S nami si vyberiete stávkovú kanceláriu podľa vášho gusta!

Tipovanie naberá na obrátkach! Pandémia koronavírusu je zrejme definitívne zažehnaná, čo znamená výborné správy pre stávkovanie. Športové podujatia ožívajú a rovnako je na tom aj online stávkovanie. Ako si vyberiete s kým „si vsadiť“?!

Zdroj: TASR

Raz darmo, šport a stávkovanie ide dokopy. No, a keďže v marci sa postupne zatvárali všetky športové udalosti, tipovať nebolo čo. Teda, ak nerátame pár líg, ktoré frčali aj napriek celosvetovým obavám z vírusu COVID-19.

Tie najlepšie na Slovensku

Už sa však koronavírus dostal ako-tak pod kontrolu, tak sa naplno rozbiehajú súťaže, zápasy, či preteky. Do hľadiska sa síce dostanú len poniektorí, no stávkovať môže hocikto a hocikde. Len si vybrať takú kanceláriu, ktorá vám sadne.

Tí hráči, ktorí baštia po stávkovaní online, získajú vďaka našej stránke parádny prehľad. Slovenske stávkové kancelárie sú tu prehľadne na jednom mieste. Cieľ je ten, aby sme vám priniesli čo najlepší a najobjektívnejší prínos informácii a recenzií o každom operátorovi, ktorý stojí za to.

Výber a hodnotenie

Dôležitým faktorom pri výbere sú recenzie. Tie vám ponúkame dostatočne rozsiahle, aby ste si spravili prehľad. Taktiež sa dozviete, akým spôsobom je daný operátor licencovaný, aké platobné metódy poskytuje, aké typy stávok ponúka, to, či je ich web dostatočne zabezpečený a mnoho ďalších užitočných informácií.

Ktoré stoja za to?

Pri výbere, s kým ísť stávkovať, vás určite zaujme naše hodnotenie. Pod palcom máme len také kancelárie, u ktorých sa vieme dohľadať, v ktorej krajine mu bola vydaná licencia pre prevádzkovanie online hazardu. Je samozrejme ideálne, pokiaľ je online operátor licencovaný vo vašej domovskej krajine. Pozor si treba dávať na to, kde je daný operátor zaregistrovaný, či kde má licenciu. Pri prípadných problémoch sa totiž budú riešiť podľa zákonov tej krajiny, ktorá mu udelila licenciu.

Na čo všetko stávkovať?

Výhodou našej stránky je to, že vám ukážeme aj to, na čo všetko sa dá tipovať. Okrem športu od výmyslu sveta to sú aj e-športy. Jedná sa o súťažné hranie počítačových hier. Do popredia obľúbenosti sa dostávajú aj virtuálne športy. Stávky na ne sa uzatvárajú rovnako ako na klasické športy.

Zdroj: GlobusBet