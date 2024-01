19. január 2024 Lucia Lauková Zo Slovenska Matka odišla z bytu a doma nechala svoju ročnú dcérku: Jej plač začuli susedia Mladá žena sa domov vrátila až po vyše piatich hodinách. O jej dieťa sa do príchodu záchranárov postarali policajti.

Hlohovskí policajti boli počas nočnej služby vyslaní na preverenie oznámenia do obce v okrese Hlohovec. Z prázdneho bytu tam mal už hodinu znieť neutíchajúci detský plač.

„Policajti po príchode na miesto oslovili najbližších susedov, ktorí im povedali, že v byte býva mladá mamička s 1 a pol ročnou dcérkou,“ priblížila polícia.

Z bytu sa ozýval len plač

Hliadka zaklopala na dvere, no jediné, čo bolo z bytu počuť, bol detský plač. Na opakované výzvy polície nikto nereagoval.

Policajti sa z obavy o dieťa rozhodli byt otvoriť a vojsť dnu. Namieril si to priamo do izby, v ktorej našli detskú postieľku a v nej plačúce dievčatko. „Ihneď ju zobrali na ruky, aby sa upokojila. To sa im veľmi rýchlo aj podarilo,“ uvádza polícia.

„Keďže bolo náročné nájsť v byte čisté plienky, susedia sa rozhodli pomôcť a poskytli vlastné zásoby. Dievčatko potom prebalili a prezliekli do čistého oblečenia,“ pokračuje polícia.

Privolali sociálnu pracovníčku

Polícia na miesto privolala aj pracovníčku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Zatiaľ čo jeden člen hliadky zabezpečoval jej príchod, nadporučík Miro sa vyše hodiny staral o dieťa.

„Po príchode sociálnej pracovníčky, ktorá si situáciu preverila, dorazila na miesto aj privolaná RZP. Tí si dievčatko prevzali a previezli na pozorovanie do trnavskej nemocnice,“ dodáva polícia.

Mladá matka sa podľa polície domov vrátila po viac ako 5 hodinách. Policajti jej nezodpovedné správanie vyšetrujú v súvislosti s trestným činom opustenia dieťaťa.

