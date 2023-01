Matovič či Pellegrini slovenským PREZIDENTOM? Šipoš a Saková prezradili ich ambície

Distribúcia peňazí na pomoc podnikateľom s cenami energií zlyhala. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 na to poukázal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Vyjadril sa aj k prezidentským voľbám.

Distribúcia peňazí na pomoc podnikateľom s cenami energií zlyhala. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 na to poukázal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Vyjadril sa aj k prezidentským voľbám.

Nezaradený poslanec Národnej rady SR z mimoparlamentného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok reagoval, že vysoké zálohové platby, ktoré prišli podnikateľom, sú zodpovednosťou­ vlády.

„Minister hospodárstva Karel Hirman má zodpovednosť za ministerstvo hospodárstva. Táto téma je témou ministerstva hospodárstva. Akékoľvek výhovorky, ukazovanie prstom na nepopulárneho Matoviča alebo Hegera, je nefér,“ zdôraznil Šipoš s tým, že poslanci si svoju povinnosť splnili a peniaze v štátnom rozpočte sú. Situáciu s vysokými zálohovými platbami má riešiť vláda na pondelkovom (16. 1.) rokovaní. Šutaj Eštok kritizoval okrem tohto aj nedostatočnú pomoc vlády smerujúcu dôchodcom či ambulantným lekárom.

V súvislosti s reformou nemocničnej siete šéf poslaneckého klubu OĽANO zdôraznil, že „je potrebné všetkým ľuďom v regióne vysvetliť, čo to bude znamenať“.

Poukázal na to, že ľudia v dôsledku šírených dezinformácií podliehajú strachu. Nie je podľa jeho slov možné, aby všetky nemocnice boli schopné vykonávať všetky zákroky. „To nie je o tom, že sa ideme baviť o nejakej špecializácii,“ reagoval Šutaj Eštok. Zdôraznil, že má ísť o rušenie tisícok lôžok.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Zelenskyj telefonoval s Čaputovou: O čo požiadal slovenskú prezidentku a čo mu SĽÚBILA?

Šipoš v relácii tiež uviedol, že šéf OĽANO Igor Matovič podľa neho nebude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Hnutie si počká na prihlásených kandidátov a potom prijme stanovisko.

Hlava štátu by podľa jeho slov nemala vzísť z politických strán. „Na Slovensku je viacero kvalitných osobností z ľavicového spektra. Verím, že sa nám podarí predstaviť vlastného kandidáta,“ uviedol Šutaj Eštok. Doplnil, že debaty v Hlase-SD o prípadnom vlastnom kandidátovi sú ešte len v zárodku.

Téma prezidentských volieb zaznela aj v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike. Hosťami boli poslanci Národnej rady SR György Gyimesi (OĽANO), Denisa Saková a Tomáš Valášek (obaja nezaradení). Všetci traja sa zatiaľ pod novú vládu dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) nepodpísali.

Saková v závere diskusie povedala, že prezidentské voľby na Slovensku sú ešte ďaleko, najradšej by však bola, keby strana Hlas-SD postavila do volieb vlastného kandidáta. Nemyslí si, že by ním bol predseda strany Peter Pellegrini.